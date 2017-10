“La Séptima hay que reconstruirla: Yaneth Mantilla, directora del IDU

¿Cuándo vamos a conocer los estudios del TransMilenio por la Séptima?

Primero hay que decir que los estudios tienen un avance del 86%. El proceso de actualización de los estudios lo arrancamos el año pasado y este año, esperamos que en noviembre, nos estreguen los estudios ya con todos los detalles. Una vez nos los entreguen tendremos reuniones técnicas para revisar cada uno de los componentes, el técnico, el jurídico, el legal, financiero, pero eso está muy avanzado. En este momento tenemos el componente ambiental con una revisiones finales y también estamos esperando el tema urbanístico. Pero tan pronto nos entreguen los estudios diseños vamos a tomarnos por lo menos un mes, máximo dos meses, para revisar todo con el equipo técnico y una vez lo tengamos listo, y si nos sale todo de acuerdo al cronograma, estaríamos adjudicando en junio del próximo año.

Tenemos los recursos para hacerla, tenemos los diseños en detalle que son una garantía de que la obra es planeada, que no tenga sobrecostos, que sepamos dónde están los puntos críticos para la construcción, en dónde debemos poner atención y esto es una garantía de que la obra se haga en el tiempo establecido y de que la obra se haga con los recursos que hay.

En este momento se han invertido $34.000 millones en la Séptima y es que como vamos en cuestión de tres o cuatro años eso se va a quedar estático, no se va a mover. Esto no es capricho, simplemente es una solución para la gente que vive en el sur, trabaja en el centro o el norte y se gasta dos horas trasladándose; y lo mismo pasa con las personas que viven en el norte, pero deben moverse hacía el centro o el sur.

Estamos pensando en la movilidad crítica para Bogotá. Eso es lo más crítico para la ciudad y quisiéramos empezar y tener listos los recursos para hacer las troncales. Este año quedan adjudicados todos los diseños de las troncales que necesita la ciudad de aquí a 50 años. En este momento estamos trabajando en la actualización de los estudios de la Boyacá, que cuando llegamos tenía una licitación, pero no tenía espacio público, ni estaciones, entonces estamos mejorando todo eso para sacar la licitación y nos estamos moviendo para dejar lista la infraestructura, diseños y una vez se tengan los recursos entrar a licitar.

¿Cómo le garantizan a los bogotanos que la obra de TransMilenio por la Séptima no tendrá sobrecostos si aún no están los estudios definitivos?

Eso es parte de los desarrollos en infraestructura. El caos, no solo en Bogotá, sino en todo el país, se da porque si no se tiene un buen diseño en detalle no se sabe en cuánto inicia, ni en cuánto termina y ahí es donde vienen los sobrecostos. Un buen ejemplo es el del deprimido de la 94. Y aquí ya hemos tomado decisiones, hay unos recursos y se pueden ejecutar.

Por supuesto que esto garantiza que deben haber inventarios de todo en todo el corredor, pero puede ser que hayan inconvenientes, que los tenemos previstos. El precio de la obra no va a variar, eso es lo que hay que hacer, y para eso son los diseños en detalle de la obra. A no ser, como ya lo dije, que tengamos algún imprevisto, pero el imprevisto no es porque, por ejemplo, no tuvimos en cuenta el corredor matriz y nos toca volver a construir. Pueden ser cosas como que se acaba algún material y hay que esperar para traerlo, pero eso está previsto en la programación. Igual hemos aprendido, hay una lección a nivel nacional con las vías y es que las obras hay que programarlas, pero por supuesto con los presupuestos hay imprevistos que son los normales y se deben tener en cuenta.

¿Cuál es el sustento que ustedes tienen para decirle a la ciudadanía que el TM por la Séptima es la mejor opción?, ¿tuvieron en cuenta otras alternativas?

Sí, totalmente. Es que aquí están todos los estudios y ese es el sustento. En 1999 se invirtieron $5000 millones en diseños y dijeron vamos a hacerlo y que iban a hacerlo por tramos. En el 2006 la dejaron hasta el centro, no la llevaron hasta la calle 200. En el 2010 se pensó en meter una troncal liviana que porque podría funcionar, pero no funcionó. En el 2012 se pensó en un tren ligero y tampoco funcionó, y ahora tenemos un caos en donde los buses se pasan al carril de los mixtos y los mixtos se pasan al carril de los buses, y se empiezan a generar los problemas de movilidad.

Además del tema de movilidad, la Séptima hay que reconstruirla. Las aceras están en mal estado y la gente no puede caminar por el corredor. La iluminación es terrible. Para nosotros es fácil decirle a la gente que no hacemos nada, pero no estamos dispuestos a no hacer nada por no querer tomar decisiones, cuando se tienen que tomar. En los últimos años no se ha construido una nueva troncal o una nueva vía, pero nosotros sí.

El alcalde se dio la pelea y pidió un cupo de endeudamiento para hacer vías como la Tintal-Alsacia, mientras se construye la ALO, la Cali y la 68. Diseñamos, adjudicamos y el otro año iniciamos la obra, eso es lo que hacemos nosotros: le damos soluciones a la gente.

PUBLIMETRO estuvo en una de las reuniones de socialización con los vecinos de la Séptima en donde simplemente les explicaban como sería la obra en cuestión de diseño, colores, espacio, pero ¿qué tan en cuenta tuvieron ustedes la opinión de los ciudadanos?, ¿tomaron algunas de esas ideas y las integraron al proyecto?

Aún los tenemos en cuenta. Todavía realizamos reuniones en las Juntas de Acción Comunal, en los espacios a los que nos han invitado, tenemos hasta los carritos de los puntos IDU, los llevamos de extremo a extremo, dando información. Le vamos a seguir metiéndole al ficha a las reuniones con la comunidad

Nos hemos reunido con comerciantes, residentes, con todos los ciudadanos. Tanto así que los integrantes del Construyamos nuestra Séptima le llevaron sus ideas al alcalde y aportaron al proyecto. El alcalde revisó las 36 preguntas y el 90% fueron atendidas, las incluimos y las resolvimos.

Nos gastamos un montón de plata manteniendo la Séptima, pero a los meses toca volver a construir y eso no es rentable, además la gente no se da cuenta. Vamos a poner cámaras en todas las estaciones, todo va a quedar iluminado, todas las redes van a quedar por debajo. Es que es obvio que a la gente hay que involucrarla el la toma de decisiones y si tienen sugerencias las recibimos porque estamos en esa etapa de los diseños.

Son 300 predios los que quieren adquirir para la construcción de la obra, ¿usarán la expropiación en caso de que no se puedan comprar?

Claro que sí porque la ley lo permite. Pero casi ningún proyecto ha llevado a eso. Por supuesto hay que hacer todo paso a paso, estamos haciendo un censo, luego le va a llegar un oficio a los propietarios en donde le explicarán qué se va a hacer y le decimos que se va a pagar el avalúo comercial, el más alto se le paga. Y por lo general, la historia y la experiencia es un diálogo con abogados que al final le dicen que si lo quiere vender, y ven que le ofrecen lo justo, pues lo vende.

De hecho, ya vinieron los propietarios de un edificio que vinieron y dijeron qué hay que hacer y cuánto vale. Pero si luego de una negociación, que dura lo prudencial, y no se llega a un acuerdo porque no se puede retrasar la obra, pues uno expropia administrativamente y esa es la última opción.

Algunos ciudadanos denuncian, y piden que les aclaren, por qué los render del proyecto se ven distintos a lo que en realidad es la Séptima hoy en día si solo se van a comprar 300 predios. Para ello serán más de 300 predios…

Es que la gente piensa a veces que vamos a tumbar todos los edificios y no porque primero eso vale plata y el corredor no es homogéneo. Hoy con el 89% de avance en los estudios le digo que solo son 300 predios, pueden ser 302. 303 o 304, pero jamás 400 o 600. Ahí sí nos tocaría esperar al final porque de pronto podríamos ampliar el patio taller en el norte, que quedará ubicado en la calle 200 sector occidental, entonces hay que esperar.

¿Qué va a pasar con el Parque Nacional?

Lo que vamos a hacer en el parque es correr una franja. Son 283 hectáreas las que tiene esta zona de la ciudad y nosotros necesitamos una franja del menos del 1% del área del parque. Eso es necesario para reconstruir el espacio público y hacerle una compensación al parque.

Otro de los temores de los vecinos es el tema de la contaminación. Si bien han dicho que traerán la mejor tecnología y que si el proyecto se pone en marcha bajarán los niveles de contaminación, ¿ustedes garantizan el mantenimiento de los buses para que no se convierta en lo que ya denominaron una nueva Caracas?, ¿los buses eléctricos son una opción?

Estamos trabajando en ese tema y analizando cuál es la mejor tecnología posible. Cuando todo esté listo traeremos la mejor tecnología, la última que esté en el mercado. Lo de los buses eléctricos hay uno que se está probando en Bogotá, el alcalde lo anunció hace como tres meses, y estamos esperando a ver cómo funciona, pero estamos evaluando todas las alternativas.

El proyecto plantea pasos a desnivel, ¿cuál es el plan de contingencia que tienen para que la movilidad de los ciudadanos no se vea tan afectada?

Estamos trabajando con Movilidad, porque esto es un equipo, si sale la licitación lo hemos pensado de varias formas y lo estamos discutiendo: la primera posibilidad es que se tengan dos frentes de trabajo y llegar a los extremos; la segunda posibilidad es tener dos licitaciones y dos constructores que empiecen por los extremos; otra alternativa es una licitación por fases, que se vaya entregando tramo por tramo, todo esto pensando en no generar un caos en la movilidad. La decisión que se tome será pensada en cuál es la mejor forma de construir.

¿Es una prioridad la troncal de la Avenida 68 y la Avenida Boyacá?

Sí es prioridad, pero no podemos abrir un proceso licitatorio si no tengo los diseños, yo no la haría por ninguna circunstancia. De ahí vienen los malos manejos y los sobrecostos Garantizamos que este año adjudicaremos todos los diseños, solo nos faltan ocho diseños que los entregamos en noviembre y diciembre, son 104 procesos de diseños, $285.000 millones y eso nunca se había visto en la ciudad, y es que el alcalde se dio la pelea con plata de regalías poder hacer los diseños para poder construir. También le hablo de diseños por valorización, diseños por cupo de endeudamiento, diseños por regalías y todo eso lo trabajamos el año pasado para dejar unos diseños que tan pronto se tenga la plata de ventas, o en el caso de metro que la nación nos va a dar un porcentaje para la Cali, la 68 y la Boyacá, arrancamos para construir. Cuando el alcalde dice que dejaremos esta ciudad en construcción es porque es cierto, pero el que llegue va a continuar y es más fácil.

¿Qué otras obras están en la lista?

Para nosotros todos los proyectos tienen prioridad y a penas se avanza se van sacando. ¿Qué viene el próximo año? El TM por la Séptima, la Avenida 68, la ampliación de la Caracas.

¿Cómo va la ALO?

Ya tenemos una APP y la estamos estudiando porque presentaron prefactibilidad, y si todo se da mañana mismos estaríamos anunciado el paso a factibilidad.