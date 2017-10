Nuevo caso, médico en reconocida Clínica de Bogotá habría tocado a expresentador de RCN

Luego de conocerse la denuncia del actor Nacho Vidal quien instauró una demanda contra un médico de una importante clínica ubicada en el norte de Bogotá pues asegura que éste lo tocó de una manera indebida durante una atención de urgencia, se conoce que éste no sería el primer caso con respecto al médico.

Ahora, Fabián Arboleda, expresentador de RCN señaló al especialista de la Clínica, después de conocer el caso del actor. Dijo que se une a la voz de protesta de la estrella porno porque busca que las personas que sufren estas situaciones no se queden calladas, sin embargo dejó en claro que su intención no es generarle problemas a la clínica o al médico.

En un video, contó que “Hace un mes estuve en la clínica del Country por una bronquitis aguda. El médico me hizo todos los controles de rutina, […] pero también me dijo: ‘Bájese los pantalones’, y también me toqueteó”…“Me mandó a hacerme terapias respiratorias y terminé el tratamiento dentro de la clínica. Me tuvo que ver otra vez de chequeo y otra vez me dijo lo mismo: ‘Bájese los pantalones'”.

Aunque no cuenta qué pruebas tiene al respecto, dijo a Blu Radio que sí las tiene y que si junto con sus abogados decide entablar una denuncia, las entregará a la Fiscalía. Además dijo que si lo necesitan como testigo para el proceso que adelanta Nacho Vidal acudirá a la diligencia a contar lo que le pasó.

Manifestó o que le preocupa a cuántos más le haya podido pasar, de su edad, o “de edades menores, a niños”.

En un comunicado, la clínica respondió que no tenía conocimiento de este segundo caso. Y reiteró que desde que supo lo sucedido con Nacho Vidal suspendió al doctor mientras se adelanta la investigación interna y la de las autoridades.