Usuario escogió un bus de TransMilenio para trastear su colchón

Los usuarios de los buses de servicio público de Bogotá todos los días se tienen que aguantar interminables trancones, fallas en los vehículos, personas pidiendo dinero y hasta trasteos dentro de los articulados…

Precisamente por Twitter está circulando una fotografía en donde se aprecia un colchón, ocupando la parte de atrás de un bus de TransMilenio.

Esta es la publicación:

Cuando uno cree que lo ha visto todo en @TransMiseria llega esta perla pic.twitter.com/7wFywz37vS — Andrea (@Rabicortica) October 25, 2017

No es claro en qué ruta ocurrió está peculiar situación, que no se ve todos los días y que sin duda no debería suceder.