Bogotá amaneció con una noticia triste relacionada a un caso de sicariato. Niño fue asesinado por un presunto ajuste de cuentas contra el papá.

De acuerdo con Noticias Caracol, vecinos de un sector de la localidad de Bosa aseguraron que el hombre había estado rondando el barrio, y aunque despertó dudas, no generó preocupación entre los habitantes.

Hacia el mediodía el pequeño de siete años estaba llegando del colegio y se encontró con su padre, pero justo cuando iban a entrar a su casa, apareció el sujeto, quien sin mediar palabra comenzó a disparar contra los dos.

Niño fue asesinado por un presunto ajuste de cuentas

Sicario asesina a niño de 7 años en presunto ajuste de cuentas contra el papá https://t.co/piFNwICT3y pic.twitter.com/NaBWHV5jvf — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 25, 2017

Varios fueron los impactos, pero uno golpeó la cabeza del menor, lo que generó su fallecimiento. El pequeño murió de inmediato.

Cabe recordar que el padre del menor tenía antecedentes judiciales y había estado en la cárcel.

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido, pero de acuerdo a los antecedentes del hombre, el CTI maneja como primera hipótesis que todo se debió a un ajuste de cuentas.

Sin embargo este incidente no fue el primero relacionado a un atentado contra la familia de este hombre. En meses pasados otro de sus hijos también fue víctima en un hecho similar, no obstante, su vida no estuvo en riesgo.

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ AQUÍ

También le puede interesar