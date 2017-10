El regreso de Orishas está marcado por su amor hacia Cuba

Orishas sorprendió al mundo con su regreso a los escenarios, pero no suficiente con eso, decidió dar a conocer su nuevo sonido, ese con el que esperan lograr el mismo éxito que a comienzos de los 2000. Publimetro habló con Yotuel acerca de su retorno, cargado de hip hop y ritmos cubanos.

Everyday, Bembé y Sastre de tu amor son las nuevas canciones que hemos podido escuchar de Orishas. ¿Serán parte de un próximo disco?

Exacto. Y pues, antes del lanzamiento las estamos probando con los fanáticos, en diferentes conciertos, para saber si les gusta y si estamos andando por una buena vía.

Hablando de esas tres nuevas canciones de Orishas, todas tienen un nuevo sonido, una propuesta diferente a lo que escuchamos antes de su separación. Mantiene el hip hop con la mezcla de ritmos cubanos, pero en esta ocasión hay toques electrónicos. ¿Por qué esa apuesta?

La calle ya no suena igual a los principios de nuestra carrera, hace quince años. Entonces para hacer una música como la que hace Orishas que tiene rap, pero es cubana, tenemos que inspirarnos en lo que está sonando en la actualidad.

Hoy la calle suena a electrónica, trap, dembow, y otros ritmos que están enamorando a la juventud. Lo que hacemos en nutrirnos de esa influencia y mezclarlo con nuestros ritmos tradicionales. Es como comprar un periódico del 2000, ya no te interesa, la información es vieja. Lo que debes hacer es adquirir uno de 2017 para saber qué es lo que está pasando en la actualidad.

¿Cómo va el trabajo en esa nueva producción discográfica?

Lo estamos haciendo paso a paso, sin apurarnos. Tendremos una colaboración con un artista grande colombiano que por ahora no podemos revelar, y también contaremos con colaboraciones de artistas mexicanos y venezolanos.

Habrá canciones lindas y sorpresas, y puedo garantizar que serán testigos no solo de una evolución musical, sino también de un regreso a la isla, a nuestra Cuba.

Nuevas canciones, nuevas letras de Orishas

Everyday

“Bella doncella, debo confesarle, no existe mujer en el mundo que con su belleza pueda compararse. No se preocupe, deja la noche, que ella nos cubre con su manto de estrellas y la luna que cierre con broche”.

Bembé

“Óyeme niña no te vayas a enfadar. No tengo dinero, ni lujo pa’ impresionar. Amor es lo único que tengo pa' entregar. Si lo quieres bien y sino no pasa na'. Antes que decida, dame tiempo pa' invitarte, si vienes conmigo esta noche en la rumba quizás puedas enamorarte”.

Sastre de tu amor

“Y medí despacito todito tu cuerpo. Coser con ternura tu pecho en mi pecho, hacer que tu pelo se enrede en mi pelo. Yo soy costurero y tu mi modelo. Descoser suavecito toda tu cintura, hilar sin modales toda esta locura”.

Tienen nueva música pero también una nueva puesta en escena…

Orishas es la banda urbana con mayor fuerza en el escenario. En este momento no existe una agrupación urbana con el flow que tenemos nosotros. La gente que vaya a nuestros conciertos se va a encontrar con un ambiente de 150 centígrados, en el que vamos a romperle el cuello al público, vamos a ponerlos a sudar, vamos a hacerlos bailar y delirar con buena música. Y puedo asegurarles que la persona que escuche en vivo y directo a Orishas va a salir con una carga de adrenalina que puede durarle dos años más.

No hace mucho vinieron para una presentación en el festival Almax que se realizó a finales de 2016. Por eso es importante preguntar, ¿por qué para ustedes es fundamental Colombia y su público?

Fue el único país donde la música de Orishas pasó de mano en mano, de disco en disco. Llegamos a su tierra de una manera muy orgánica porque en un comienzo no sonábamos en la radio. Fue un público que se formó gracias a que los propios colombianos iban pasando la música. Para nosotros fue un fenómeno bastante importante, y por eso cada vez que podemos vamos, porque queremos darles las gracias por ese apoyo. Nos hicieron grandes en su país y han sabido valorar nuestra música.

A nosotros siempre nos complace regresar a Colombia, sobre todo cuando vamos a presentar nuestra música y nuestra ‘cubanía’. Además, la intención de nuestras visitas también es enamorar al público joven colombiano que no nos ha escuchado tanto.

Hace unos años dejaron a los fanáticos con un sinsabor al anunciar su separación, pero, en el momento menos pensado, regresaron. ¿Qué los hizo volver a ser Orishas?

Sinceramente Orishas es una combinación única y explosiva, y lo que logramos como banda fue grande, pero ni siquiera nosotros mismos nos dimos cuenta de eso, solo hasta cuando nos separamos. Y fue justamente esa sensación de que estábamos haciendo bien las cosas juntos, la que hizo que volviéramos.

“A la gente le puede sonar diferente nuestra nueva música, pero es que no somos los mismos que salimos por primera vez a comienzos de los 2000. Se trata de transformación y evolución”, Yotuel de Orishas.

