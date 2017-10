Al menos cinco heridos en un ataque con cuchillo en Alemania

Al menos cinco personas resultaron heridas en la ciudad alemana de Múnich al ser atacadas con un cuchillo por un hombre que tras la agresión se dio a la fuga, según informaron fuerzas de seguridad y bomberos.

"Operativo policial en la plaza Rosenheimer Platz. Agresor hiere con un cuchillo a varias personas", informaba la policía pasadas las 09.30 hora local (07.30 GMT) a través de su cuenta de Twitter.

En sucesivos mensajes, la policía llamó a la población a permanecer en sus casas y evitar tanto la zona en torno a la Rosenheimer Platz, como la estación de trenes del este y el parque Ostpark, mientras el agresor siga huido e informó de que todos los agentes disponibles participan en el operativo para dar con el hombre.

Según la policía, el agresor, de unos 40 años, corpulento, rubio oscuro, de pelo corto y sin afeitar, iba vestido con un pantalón gris y una chaqueta de chándal verde, llevaba una mochila y una colchoneta isotérmica, y huyó en una bicicleta negra.

