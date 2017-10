El 'vaciadón' de Germán Vargas Lleras a director de Noticias Caracol

La entrevista al precandidato presidencial, que fuera el líder de Cambio Radical, levantó polvo en medio de la campaña electoral que da sus primeras luces sobre lo que será en meses venideros. Germán Vargas Lleras abordó diferentes temas, como las preocupaciones que lo embargan con respecto a la implementación de la JEP, que el expresidente Álvaro Uribe termine respondiendo ante un tribunal por causa de las Farc y además los políticos que serían el puente entre la exguerrilla y la política.

Uno de los momentos más álgidos de la entrevista, en donde no se le preguntó al exvicepresidente sobre corrupción o sobre los líos de desconfianza que genera en su partido político, el cual aparentemente abandonó para recoger firmas, es cuando el periodista y director del servicio informativo Juan Roberto Vargas le preguntó insistentemente por la supuesta alianza con Álvaro Uribe Vélez y no le sentó muy bien, por eso respondió con dos piedras en al mano.

El precandidato insinuó que no iba a decir que ya había realizado una alianza con Uribe y con los defensores del No en el plebiscito del año pasado, porque no era así y que simplemente no había hablado con el exmandatario desde hace ocho años.

La situación se puso muy tensa y Juan Roberto Vargas insistió, lo que pareció sacar de casillas a Vargas Lleras que no dudó en regañarlo y alzar la voz, pese al tono complaciente del director de noticias: