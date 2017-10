Campaña Vargas Lleras: ¿confunde y reinarás?

Por: Natalia Martínez y María Esperanza Arias

Una explosiva entrevista y la salida a medios de comunicación de parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, desató un maremoto de resoluciones políticas en donde se discutieron varios puntos de lo que será su campaña con miras a la Presidencia en 2018. ¿Cómo afrontará a sus contendores?, ¿cuál será su capital político?, ¿cuál será el discurso que use para ganar adeptos y las posibilidades de uniones? PUBLIMETRO le cuenta.

El precandidato habló por primera vez sobre los interrogantes y las preocupaciones que tiene sobre la implementación de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las Farc, en esto dejó su punto sentado: su lucha será contra las Farc y la izquierda del país.

El politólogo David Morales, asegura que este será su ‘caballito de batalla’ y con lo que se ganará a electores de centro y de la derecha colombiana.

“Está muy claro que la lucha contra las Farc, esta vez en el ámbito político, será el punto de partida para el exlíder de Cambio Radical. Lo curioso es que este distanciamiento con las políticas de Santos son el capital político del uribismo. De alguna manera lo que busca es quitarle votos a la extrema derecha”, afirma el también abogado.

En este punto, Vargas estaría apuntándole a convertirse en una opción mesurada que discute con los acuerdos pero no los quiere hacer trizas “esta jugada vendría siendo la de estacionarse en la mitad. Entre el que no quiere a las Farc, pero en el puesto del que las prefiere haciendo política y no en el monte”, cuenta Morales que asegura que a esto se debe la polarización que le da a los precandidatos que se han hecho llamar de centro o de centroizquierda, para que no haya lugar a confusiones en cuanto a quién es el más mesurado en el debate.

“Otro de los puntos que me llama la atención de la salida a medios, es que se apoderó del discurso del miedo al ‘castrochavismo’ o a que Colombia se convierta en Venezuela. Esto es uno de los pilares de la oposición uribista, pero lo más curioso es que use una política social de vivienda gratuita, parecida a la que usó el chavismo en los 90, para construir capital político”, afirma Morales, quien advierte que Vargas Lleras evadirá el debate por la corrupción.

“No se nos debe hacer extraño que la entrevista dada a Noticias Caracol estuviera supeditada a no tocar temas como La Guajira, Oneida Pinto, Kiko Gómez. El debate de Vargas Lleras de imponer a las Farc y a Venezuela en la mesa, es con el fin de sacar de la discusión su pasado como avalador de corruptos”, indicó el politólogo.

A continuación un análisis de los puntos más polémicos de la aparición del exministro y precandidato a medios de comunicación y las polémicas que suscitó.

Estas son algunas de las frases que pronunció Vargas Lleras y las correcciones que desde diferentes sectores le hicieron:

No se puede permitir que indefinidamente (las Farc) sigan incorporando gente que no lo fue al momento del cierre”

Los listados son cerrados y están siendo verificados: Uno de los puntos en los que el exvicepresidente hace mella es en que las Farc podrían estar vinculando, o vendiendo cupos para ingresar al sistema de JEP a personas que no firmaron el acuerdo con el Gobierno, entre ellas a narcotraficantes. En este punto cabe recordar que las listas son cerradas de acuerdo al informe que el grupo exguerrillero entregó. Además, para entender que las Farc no son el único agente que aprueba estos listados, el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, explica que Fiscalía, Registraduría y Gobierno son los entes que evalúan a quiénes ingresan para garantizar que no sean narcotraficantes, o que hayan ingresado extemporáneamente, como afirmó hace días: “Hay un comité técnico, donde están los cuerpos de inteligencia del Estado, la Fiscalía y todos los que puedan tener información sobre alguna persona para que el Gobierno tome la decisión de dejarla o no en la lista”.

Lo que muchos no entendemos es ¿a qué hora nos cambiaron el juez natural a 48 millones de colombianos?

La justicia ordinaria no desaparece con la JEP: Según los acuerdos de La Habana, el sistema de Justicia Especial para la Paz está creado con el fin de juzgar a actores del conflicto, en este caso, miembros de las Farc que hayan incurrido en delitos de guerra y que, además, hayan sido partícipes de los acuerdos con el Gobierno. A esta ‘colada’ podrían ingresar agentes de Estado y terceros que tengan responsabilidad en el desarrollo del conflicto colombiano (como aseguró la precandidata Claudia López, los 48 millones de ciudadanos seguirán contando con el sistema de justicia ordinaria). Otro punto para resaltar es que delitos de las disidencias o crímenes ejecutados luego de la firma de los acuerdos, no serán tenidos en cuenta por la JEP. Sobre esto, el fiscal Néstor Humberto Martínez, especificó que quienes reincidan en delitos, quienes encubran a testaferros, quienes escondan bienes, serán juzgados por la justicia tradicional y perderán beneficios de la JEP.

Las Farc tienen sus objetivos muy claros. Lo deseable (para las Farc) es que aquí se elija un presidente que sea el presidente de lo que se denomina “la transición”.

Nadie quiere con las Farc: Una de las declaraciones más explosivas en su intervención en medios de comunicación, le apunta a que las Farc estarían buscando que uno de los contendores políticos afines a ellos, ganen la Presidencia a modo de “transición” para que en un futuro próximo, sea posible una presidencia para el grupo exguerrillero. “Lo que despertó tanta ‘escama’ entre los precandidatos, fue el hecho de que Vargas Lleras quiera hacerse a la plaza política del centro en el espectro político. Poniendo la lupa sobre Claudia López, sobre Humberto de la Calle y sobre Sergio Fajardo, logra polarizarlos para dejarse ver como el más mesurado en la contienda electoral y de esta manera, hacerse con votos de abstencionistas”, asegura el politólogo de la Universidad Nacional, David Morales Castaño. Además, en entrevistas con PUBLIMETRO, los tres candidatos han rechazado tajantemente alianzas con el nuevo partido político de las Farc. Sergio Fajardo asegura que no se define de izquierda, Claudia López atacó a la JEP en su más reciente fase y De la Calle ha expresado lejanía con exguerrilleros.

Andrés París (exguerrillero) pronostica que el primer candidato a concurrir a JEP será el hoy senador Álvaro Uribe”

Ni Uribe ni otro expresidente será juzgado por la JEP: No es cierto que algún expresidente de Colombia vaya a ser juzgado por la justicia transicional, o que vaya a quedar sin fuero político, así como lo afirmó Vargas Lleras desde su Twitter después de la entrevista que concedió al noticiero. Y eso queda claro en una parte del acuerdo de paz en el que dice: “La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia”. De hecho, este artículo quedó reafirmado en el Acto Legislativo 01 del 2017. Si esa afirmación fuera cierta, el primero que habría gritado por el artículo sería el mismo expresidente y ahora senador del Centro Democrático.

Todo el mundo estaba en campaña. Yo nunca lo oculté porque en el año 2010 presenté mi nombre a una elección presidencial”.

¿Vargas Lleras hizo campaña con recursos públicos?: “Lo más importante en este punto es que si alguien quisiera presentar una denuncia formal sobre esta declaración podría hacerlo y sería acpetada y motivo de investigación desde la Procuraduría”, afirma Morales. Y es que lo que tanto se habló entre corrillos de medios y en charlas políticas, es que el exministro utilizó los siete años que estuvo en el Gobierno Nacional con el fin de catapultarse a la elección presidencial de la que hoy hace parte. “Cuando se le entregaron las carteras de Vivienda y la infraestructura en las vías, lo que se hizo fue darle visibilidad y el derecho para que administrara recursos públicos adjudicándose el nombre de quien entrega las obras. Esto da votos”, afirma el especialista en estudios electorales. Su paso por el Ministerio de Vivienda y el adelanto en las vías 4G, podría tomarse como politiquería con el fin de obtener votos en departamentos en donde la política proteccionista de entregar casas gratis, sería cambiada por votos en las presidenciales de 2018.

¿Hay o no alianza con el uribismo?

El exministro terminó por desmentir que ha habido acercamientos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero dejó la puerta abierta a una unión con los del No en procura de salvaguardar los destinos del país.

“Sí estoy dispuesto en los próximos meses a entenderme con todo aquel que tenga las mismas preocupaciones y un sentido sobre la orientación del Estado razonable”, aseguró.

La sorpresa terminó por darse cuando el mismo Uribe descalificó a Vargas Lleras desde su cuenta de Twitter y se le vió muy distanciado del que sería su aliado: “Vicepresidente pudo exigir una reforma seria al acuerdo con el terrorismo después del triunfo del No. Apoyaron desconocer el Plebiscito”.

Reacciones

Claudia López

“’Divorcio’ de Santos y Vargas merece Óscar a actuación cínica estelar. Vargas sigue con gobierno, chequera y Cartel de la toga para campaña”.

Juan Manuel Santos‏, Presidente

“Yo compartía las preocupaciones sobre la JEP de mi leal y buen amigo Germán Vargas Lleras. Su problema es que ya todas quedaron resueltas”.

Alejandro Ordóñez‏, precandidato presidencial

“Vargas Lleras guardó silencio cuando Colombia dijo NO. Los riesgos se advirtieron hace años. Es corresponsable de que las Farc tengan hoy el poder”.

Guillermo Rivera, ministro del Interior

“Es absolutamente claro que los disidentes, reincidentes y desertores son competencia de la justicia ordinaria”.

Gustavo Petro‏

“Estoy esperando la invitación de Noticias Caracol a un programa de 45 minutos en el mismo horario de la entrevista de Germán Vargas Lleras”.