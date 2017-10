Profesor donará un año de trabajo para que estudiantes puedan recibir clases de música

El profesor Arvey Meléndez sorprendió a sus colegas y alumnos en el municipio de Cereté, Córdoba al anunciar que donará un año de trabajo voluntario como profesor de música y así apoyar a la construcción de una sede de la Universidad de Cartagena en esa población.

Esta semana fue confirmada la construcción de una sede de esta institución en Cereté y por ello el maestro decidió ratificar su promesa y confirmó que trabajará un año sin salario alguno en el área de Bienestar Universitario del claustro educativo para que los estudiantes realicen actividades propias del arte y la música como parte del desarrollo de un profesional integral, de acuerdo con Río Noticias.

“Mi sueño siempre fue estudiar música pero por el factor económico se me hizo muy difícil. Yo anhelaba ir a la universidad aunque lo intenté dos veces no pude seguir por no tener como financiarla, pero gracias a la labor que vengo realizando hace 19 años en diferentes instituciones del departamento fui merecedor de una beca del Ministerio de Cultura para estudiar Licenciatura en Música en la Universidad del Atlantico en Barranquilla, yo sé que así como yo hay muchos jóvenes q desean superarse pero no pueden hacerlo por la pobreza extrema, hoy veo una gran oportunidad para lograr trasformar miles de vidas y la sociedades desde la educación”, dijo el docente a portal Chica Noticias.

Arvey Meléndez es Licenciado en música de la universidad del Atlántico en Barranquilla, folclorista, gestor cultural y tallerista, docente de la Institución Educativa los Nogales de Montería y Liceo León de Greiff, tiene 19 años de experiencia como docente, ganador de beca Colombia Creativa Mincultura, ha trabajado en colegios como Marceliano Polo, 24 de Mayo, Universidad Santo Tomas, José Yances de Chinú, El Rodeo deLorica, San Agustín en Montería y Casa de la Cultura de Cereté.