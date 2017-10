Así quedó el rostro de joven colombiano víctima de un mal procedimiento estético

Se trata de Jerson Trujillo, un joven de Neiva que fue víctima de un mal procedimiento estético que se realizó en su rostro.

La primera denuncia que hizo en los medios de comunicación se hizo hace un par de años, el joven volvió a aparecer para mostrarle al mundo las cicatrices que quedaron en su cara por culpa de una mujer que se hizo pasar por cirujana.

Hace más de cuatro años él empezó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas en su rostro con el fin de tener rasgos femeninos. Entre esos muchos procedimientos, una doctora le propuso inyectarse un líquido en los pómulos para que tuvieran más volumen y él aceptó, contó Trujillo a BBC Mundo.

"De pronto de ingenuo, yo no estaba al tanto de lo que me habían metido en el cuerpo", manifestó.

Tiempo después acudió a una esteticista para hacerse un tratamiento de hidratación facial. "Y cuando esta otra chica me realizó el procedimiento me inyectó unos aceites en la cara y esos aceites hicieron como una fusión con el polímero que yo ya tenía en mi cara, sin saberlo".

El joven dijo a BBC que tres meses después de ese tratamiento la piel de su cara empezó a ponerse dura. “Me empezaron a salir granulomas en la cara, se me ponía todo rojo, caliente… Tenía mi cara destruida, podrida, me salía pus, me salía pudrición de mi cara".

Tras este episodio, Trujillo se sometió a cuatro cirugías de reparación y ha logrado recuperar entre el 50 o el 60% de su rostro.

Así luce ahora: