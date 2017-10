Video: Mujer corrió desnuda detrás de su novio porque le cogió el celular

La mujer, identificada como Graciela Lezcano de 23 años, tuvo que vivir un bochornoso momento luego de que su novio Jasón MC Zara de 30 años saliera de su casa corriendo con su teléfono celular en las manos, muy seguramente con el fin de revisar sus conversaciones en las redes sociales.

Los hechos sucedieron en Paraguay, y los testigos cuentan que a Graciela no le importó el hecho de estar completamente desnuda, corriendo y enseñando sus partes íntimas a la gente que iba pasando por la calle y que no dudó en sacar su celular para grabar el bochornoso, pero divertido momento.

La gente no solo grabó, también llamó a las autoridades pensando que todo era un robo o algo similar. Cuando la policía llegó al lugar de los acontecimientos, la mujer ya estaba vestida y parecía todo normal, e indicó que no pasaba nada, que todo correspondía a una discusión de pareja, luego de que los dos novios descubrieran infidelidades mutuas y que no denunciarían nada por el "cariño que se tienen".

Aquí el video.