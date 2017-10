Así fue el atraco masivo en una universidad de Colombia

Los hechos ocurrieron en un aula del Salón de Cultura de la Universidad de la Costa (CUC), en donde dos delincuentes con antecedentes judiciales y atracaron a 15 estudiantes y a un profesor, mientras estaban en clase.

Todo sucedió en Barranquilla el pasado miércoles a primera hora de clase. Eran aproximadamente las siete de la mañana y así narran los sucesos los estudiantes a medios locales como Aldia.com, que reportaron los hechos: “Es­tábamos en plena clase de oratoria cuan­do entró un tipo armado y nos dijo que les entregáramos todos los celulares”,

Y es que lo sorprendente del caso es que en menos de dos minutos, el ladrón, acompañado de un cómplice que lo esperaba a la entrada de la institución con una moto para la huída, retiró todas las pertenencias de los alumnos y del profesor que dirigía la clase.

Solo un estudiante pudo conservar su celular porque este no le llamó la atención ala ladrón, por no ser de última tecnología o los llamados gama alta. “El bandido le dijo: ‘¡No mijo ese celular no me sirve para nada!’ Aunque si le quitó la cartera”, relató el mismo estudiante que insistió mantener su nombre en reserva.

Los dos sujetos huyeron del lugar de los hechos, pero tras el anuncio oportuno a la policía por parte de los afectados, se diseñó un plan de persecución que dio con la captura de los sujetos, que resultaron golpeados en medio del proceso judicial, tras una balacera, que dejó herido en una nalga, a uno de los ladrones y al otro, lo dejó con una bala en el brazo derecho.