El Eln le voltea la torta al Gobierno con el cese al fuego

Ya han pasado cinco días desde que el Eln y el Gobierno empezaron el cese al fuego bilateral y temporal que acordaron en Quito y, desde entonces, no se han registrado hechos violentos que se le atribuyan a la guerrilla, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).

Pese a esto, un comunicado del frente comandado por alias Uriel llama la atención por la interpretación que le da al acuerdo y alerta sobre posibles ataques bajo el argumento de “defensa propia”.

‘Uriel’ recuerda que el Eln se comprometió con cesar cuatro actividades específicas que son: no reclutar menores de 15 años, no sembrar minas, no atacar la infraestructura del país y no retener. También menciona entrevistas del jefe de la delegación Gobierno, Juan Camilo Restrepo, en las que dice que ningún centímetro del territorio nacional será vedado para la Fuerza Pública, ni para que cumpla sus funciones constitucionales. Es decir, que las autoridades colombianas estarán listas para atacar cuando sea necesario.

“Según esta lógica del jefe de la delegación del Gobierno, en la que se cumplen solamente los cuatro compromisos explícitos mencionados, nosotros, como fuerza rebelde y beligerante, no tendríamos por qué dejar de defender los territorios en los que hacemos presencia. Así, cuando los helicópteros vengan a la zona donde nos encontramos (en el Chocó), a dejar a los erradicadores que de manera forzada terminan con la única esperanza de sustento de la población (los cultivos de coca); nosotros podremos defenderlos y así, cumplir también nuestras funciones rebeldes y de defensa del pueblo y del territorio”, aseguró ‘Uriel’.

De esta manera, el jefe del frente occidental advierte que atacarán a los uniformados que usen el cese al fuego “para sacar ventaja militar y, paradójicamente, atentar contra la población no combatiente”.