Video: autoridades golpean a anciano que intentaba votar referendo de Cataluña y a su perro

En medio del convulcionado y violento ambiente que se vive en la ciudad de Barcelona donde se está votando el referendo por la independencia de Cataluña apareció este video en el que se ve cómo dos agentes de la Policía tiran al suelo y arrastran, aproximadamente un metro, a un hombre de avanzada edad.

Cerca se aprecia cómo otro uniformado también le da un fuerte empujón a su perro.

A juzgar por el video, los hechos tuvieron lugar cerca del Mercat del Guinardó, en la mencionada ciudad.

En la escena también se observa cómo los oficiales de la Policía empujan y tratan con gestos violentos a otras personas que se han congregado para votar a favor o en contra de la independencia catalana.

Elderly man and his dog thrown to the ground while trying to vote #CatalanReferendum pic.twitter.com/Tw0q5SDRpC

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) 1 de octubre de 2017