Video: Pareja gay recibe golpiza por parte de vecinas en Cajicá

Durante el fin de semana se presentó un altercado en un condominio en Cajicá, dos mujeres que son pareja hace varios años denunciaron que fueron víctimas de una golpiza por parte de dos vecinas del conjunto residencial en el cual viven.

Según relataron Marita Perilla e Isabel Gaviria a Caracol Radio, ellas son víctimas de constantes hostigamientos por parte de sus vecinas, todo por su orientación sexual:

"El día domingo 24 de septiembre a las 6:40 pm, después de varios hostigamientos por nuestra orientación sexual timbraron en nuestra casa para insultarnos y ofendernos como respuesta a una carta enviada por el administrador del condominio. Cuando le informamos a la señora que se iba a grabar todo su comportamiento indebido, ella me arrebató el celular y su hija se me tiró encima ahorcándome, me tiro al piso y me empezó a golpear. A mi esposa le pegaron contra el carro que estaba estacionado en nuestro parqueadero mientras nos gritaban lesbianas, enfermas y muchos más adjetivos ofensivos alimentados por su odio y su prejuicio hacia las orientaciones sexuales diversas".

Dijeron además que a pesar de haber hecho la respectiva denuncia ante la Policía, no tuvieron el apoyo que esperaban, por esa razón recurrieron a la Fiscalía para contar los hechos y este ente ya inició una investigación.

Vea el video que fue compartido en la red social facebook: