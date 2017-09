Empresario denunció abuso sexual en la cárcel La Picota

Tras 10 meses de estar encarcelado en Bogotá, el empresario extranjero con origen colombiano Kaleil Isaza Tuzman, denunció en una entrevista al diario The New York Times cómo fue violado por sus compañeros de prisión.

“Me ordenaron bajar de la placa donde dormía. Llevaba una camiseta y una pantaloneta. Me empujaron al suelo por la cabeza y los hombros. Uno de ellos tenía un cuchillo en mi manzana de Adán. Traté de dejar mi cuerpo, fingir que no estaba viviendo eso. Quería morir. Desde ese momento me arrepiento de no haber sacudido mi cabeza y haberme cortado la garganta”.