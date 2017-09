Lo que no se sabía de la historia de ‘Chómpiras’ y ‘Chimoltrufia’, los drogadictos rehabilitados

Tras conocerse la historia de José y Angélica, dos adictos en Bogotá que dejaron el infierno de la droga, en agosto del 2016 pues no querían seguir deambulando en el sector Bronx, ahora se conoció un nuevo detalle de esta linda historia.

Según dio a conocer Noticias Caracol, José y Angélica tienen 5 hijos, uno de ellos, el mayor, está en Estados Unidos. El sueño de esta pareja es que su hijo les permita volverlo a ver.

Tras su recuperación trabajan fuerte para continuar con la vida que ahora llevan y piden a Dios que les permita conseguir muchas cosas para seguir saliendo adelante:

“Que dios nos regale una casa grande, que dios nos regale un carro. Y le pedí a dios que me diera una bendición muy grande para ir a recoger a todas las niñas de la calle porque yo también me volé de la casa cuando tenía 15 años, me volé de la casa por una mala amiga, y mi hermano me iba a violar” aseguró la pareja.