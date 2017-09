"Podemos decir que se hizo justicia": 40 años de cárcel a tercer culpable del salvaje asesinato de argentinas en Montañita

Luis Pérez Castro, el tercer acusado por el asesinato de las turistas argentinas María José Coni y Marina Menegazzo en el balneario ecuatoriano de Montañita, fue condenado a 40 años de prisión, la pena más alta de la justicia de dicho país y el mismo castigo que recibieron los otros dos inculpados.

El embajador trasandino en Quito, Luis Juez, señaló tras este hecho que "podemos decir que se hizo justicia. Es una jurisdicción que no es nuestro país, pero tengo que sacarme el sombrero por el nivel de celeridad. Una causa como esa en Argentina no termina de sustanciarse con condena en no menos de 10 o 12 años".

En conversación con la radio Cadena 3, se mostró "orgulloso del resultado" del dictamen y señaló que "hablé con los familiares de ellas y la verdad es que sienten que a partir de ahora pueden comenzar a hacer su duelo".

Cabe recordar que los cuerpos de las dos jóvenes mendocinas fueron halladas en las cercanías de una playa en Montañita en febrero del 2016, envueltas en plástico y con cintas de embalaje.

Por este crimen fueron condenados previamente a 40 años de presidio Alberto "Negro" Segundo Mina Ponce y Aurelio "Rojo" Rodríguez.