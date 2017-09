Avianca despedirá a pilotos si declaran ilegal el paro y traerá gente de otros países

El mismo dueño de la compañía fue quien advirtió que Avianca despedirá a pilotos si un juez declara ilegal el paro que empezó este miércoles. Además, traerá pilotos que trabajan para la empresa en otros países para suplir los huecos en Colombia.

El presidente de Avianca, Germán Efromovich, fue muy claro en decir que, pese a las conversaciones que se adelantan con el sindicato de Acdac, la última palabra la tendrá el juez que determine si es o no ilegal la protesta.

“Declarada ilegal la huelga, Avianca va a despedir a quien no venga a trabajar. Quien no trabajó los días que no trabajó no recibirá un centavo. En Avianca solo se recibe quien trabaja”, dijo.

Agregó que la empresa les ha brindado más de 20 opciones para que levanten el paro. Sin embargo, los pilotos insisten en continuar con el cese de actividades.

Por eso, para solucionar la falta de pilotos en Colombia, la compañía trasladó a pilotos de otros países para que cumplan sus funciones con los vuelos que salen desde el país.

La aerolínea ya ha cancelado 178 vuelos por la huelga de 702 pilotos que comenzó este miércoles. Para la compañía es considerada "ilegal" y ha afectado a 14.678 pasajeros en total.

Avianca aseguró en un comunicado que esos vuelos cancelados suponen el 38% de su operación en el país y señaló además que 4.234 pasajeros fueron reacomodados.

Avianca también manifestó que desde que inició la huelga ha operado 293 vuelos y ha transportado a 31.948 pasajeros. Por cuenta del paro, la compañía indicó que pierde 2 millones de dólares diarios.