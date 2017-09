Si usted no ha registrado el IMEI de su celular será bloqueado en los próximos días

Según lo informó la presidenta de Asomovil, Nancy Patricia Gutiérrez, si usted no ha hecho el registro de IMEI de su teléfono celular, debe saber que los bloqueos de equipos comenzarán desde el próximo mes de octubre.

Gutiérrez también dijo que por cerca de un millón de equipos que han presentado alguna irregularidad es necesario que salgan del mercado. Aseguró que los usuarios de los diferentes operadores móviles se les han venido notificando por medio de mensajes que estaban haciendo uso de estos celulares no homologados y que a partir del primero de octubre quedarán sin servicio.

Esta medida hace parte de la lucha contra el robo de celulares en Colombia, además debe saber que en caso que su celular no cumpla con estas condiciones, posea un código IMEI inválido o adulterado, o no exista una certificación de conformidad en la que se garantice que su marca y modelo fueron fabricados para la correcta operación en el país, no podrá ser homologado.