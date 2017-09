Johanna Fadul fue víctima de robo en Bogotá

La actriz Johanna Fadul fue víctima de los dueños de lo ajeno, en pasados días le fue hurtado el anillo de matrimonio que posee junto al actor y presentador 'Juanse' Quintero.

El robo se habría registrado en uno de los baños del centro comercial Unicentro, según cuenta, luego de que la actriz se quitara las joyas para lavarse las manos, personas inescrupulosas aprovecharon el momento para llevarse sus pertenencias.

Así lo aseguró ella la misma actriz por medio de unos videos. “Me fui (del baño) y a la media hora me di cuenta de que no los tenía (los anillos). Volví y, obvio, ya no estaban. ¡Por favor, devuélvanmelos!”, dijo.