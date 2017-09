Misión de la ONU da por terminada la extracción de caletas de las Farc

Este viernes la Misión de la ONU dio por terminada la extracción de caletas de las Farc, aunque solo desmantelaron 750 de las 998 que fueron informadas por miembros de la guerrilla.

La finalización de estas actividades se habría dado siguiendo la ruta establecida por las partes, que pusieron como fecha límite el 15 de septiembre.

Según la ONU, en total se desmantelaron 750 caletas de 998 informadas a la Misión por parte de las Farc.

Así, en los próximos días se le entregará al Alto Comisionado para la Paz toda la información relativa a las caletas no ejecutadas, según lo establecido en el comunicado conjunto del 29 de Mayo, que dice que “las caletas que no hayan sido desmanteladas, quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de los ex integrantes de las Farc que trabajarán conjuntamente con el Gobierno Nacional en la ubicación y desmantelamiento de dichas caletas”.

Como resultado de las operaciones de extracción de caletas de las Farc, la Misión de la ONU en el terreno ha contabilizado preliminarmente el siguiente material:

1.238 armas, que han sido identificadas y concentradas en el Depósito General de Armamento.

488.489 municiones de diferentes calibres de armas ligeras.

26.489 kilos de explosivos diversos.

39.849 metros de cordón detonante y mecha lenta.

4.277 granadas, de mano y de 40 mm.

2.647 minas antipersonal.

31.868 iniciadores-estopines.

1.767 municiones de mortero, entre los que se identifican de 81 mm, 60 mm y cohetes.

También agregaron que todo el material inestable fue destruido en el lugar de su hallazgo, así como lo establecía el procedimiento.