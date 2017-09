La falta de vías y la sobreproducción de ñame los problemas de los campesinos en los Montes de María

4.000 familias dependen de la producción de ñame en Bolívar, según cifras de la gobernación del departamento. Los cultivadores se volvieron virales a raíz de un video en el que evidenciaban que estaban perdiendo sus cosechas.

Atendiendo el llamado de Julio, Remberto y Rosa los campesinos ‘youtubers’ de los Montes de María que no quieren ver perder su cosecha de ñame debido a la abundancia del producto, entusiastas del ñame en la costa Caribe organizan diversas actividades relacionadas con el ñame.

Muchos costeños afirman que en antes de nacer con “un pan debajo del brazo” nacieron con un “ñame” como vitualla favorita para sus comidas. Este jueves en Cartagena se llevó a cabo la Ñametón, una feria para promocionar el producto en la que se vendieron 100 toneladas del tubérculo y el sábado se realizará en Barranquilla un gran mote con el que se espera comprar 5 toneladas de esta raíz para comercializarlos en la ciudad.

Sin embargo, para comprender la sobreproducción de ñame que se vive en departamento de Bolívar, las autoridades han explicado el origen del fenómeno. “Lamentablemente en tiempos de paz, cuando han podido cultivar los campos, cuando han podido disfrutar la reconciliación para trabajar y hacer lo que saben hacer, que es sembrar el ñame, el Ministerio de Agricultura ha dado la espalda y ellos no han podido hacer una comercialización”, dijo Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

El mandatario del departamento llamó la atención sobre la falta de canales de comercialización del producto a nivel internacional del cual dependen 4.000 familias de Montemarianas. “No solo para vender el ñame a los colombianos, sino para conquistar mercados del mundo. Hemos encontrado innumerables discursos por parte del Ministerio, pero poco apoyo. Yo estoy muy molesto porque quiero construir país, los campesinos están haciendo lo propio y el Estado debe hacer lo mismo”, criticó Turbay.

En Granabastos

En la Central de Abastos del Caribe-Granabastos el precio del ñame se mantiene estable pese a la supuesta sobreproducción del tubérculo que vive la región. “La variedad diamante, que es la más barata, se vendió a $20.000 el bulto y la variedad espino está entre $45.000 y $50.000 pesos el bulto”, señaló José Rodríguez, facilitador de mercadeo de la Central de Abastos del Caribe, Granabastos.

En la plaza de mercado del Atlántico se pueden encontrar dos variedades de ñame: La diamante y la espino. La diferencia entre ambas es que el ñame diamante al pelarlo se torna rojizo y cambia de color. En cambio el espino, que es el más costoso, es más blanco y se utiliza en especial para los motes de queso. “Ambos son buenos, pero depende del gusto del cliente”, indicó Rodríguez.

Las regiones productoras de ñame en la costa son Bolívar, Sucre y Córdoba y el producto que ingresa a Granabasto, Atlántico proviene principalmente de Córdoba y de Bolívar.

Rodríguez, quien tiene 25 años de experiencia en plazas de mercado, también advierte que la falta de vías tampoco favorece la comercialización del ñame. “Como he tenido la oportunidad de hablar con los productores de ñame de los Montes de María conozco que ellos sufren mucho en esa zona por la falta de vías para sacar el producto y como en esa zona hubo conflicto armado, como guerrilla y paramilitarismo, las carreteras son en zonas montañosas y por eso muchas cosechas, no solo de ñame, se pierden”.

Además los agricultores pasaron de tener un área siembra de mil hectáreas a cultivar tres mil hectáreas lo que amplió la producción. Sumado a esta problemática otros productos como la papa han tenido bajos precios y el bulto de ñame que se vendía el año pasado en $140.000 hoy la variedad más costosa llega a los $50.000 por bulto. “No se le dio protección al campesino y además este año la papa ha estado barata, solo hace dos semanas fue que empezó a subir, porque el bulto estaba en $20.000 y ya está en $30.000 y $32.000 pesos. Ese es otro comportamiento que obliga al consumidor a comprar otras opciones de las que dependen las variables del mercado”, concluyó el experto.

En la gastronomía

El chef barranquillero Mane Mendoza, cuyo restaurante ganó los primeros galardones en los Premios La Barra, también se unió a la tendencia para promover las voces de los campesinos de los Montes de María. “Publiqué un video en las redes sociales incentivando a todos los amigos cocineros y chefs de Colombia a que hiciéramos e incluyéramos en nuestra carta, en el plato del día y en el menú recomendado una receta con ñame sea plato fuerte o postre”.

Mendoza explicó que el ñame es un producto con muchas propiedades siendo un tubérculo y una raíz que crece bajo tierra que se puede usar para múltiples preparaciones. “El ñame es un ingrediente noble, sabroso, de fácil acceso y que es muy triste que se dañando y perdiendo”.

El cocinero aconseja preparar el ñame en puré, crema y hasta lo ha probado en la forma poco convencional del helado. “Hemos hecho hasta helado de ñame y les aseguro que es muy bueno”. También recordó la costumbre en Semana Santa de degustar dulce de ñame que puede llevar coco, uvas pasas y canela. “Es un producto que se puede comer en varias preparaciones como en sopas, en chips y en frituras y hasta en postres”.

Para muchos costeños y para el chef este producto remite a las cocinas de las abuelas y a los sabores de la niñez. “Hay una receta de mi infancia que consiste en cocinar el ñame, hacer un puré y arriba se le agrega pimienta, vinagre, un poco de sal, se le cortaban rodajas de cebolla y finalmente se agrega limón. Esa ensalada es deliciosa”.

Sin embargo, el cocinero advierte que no desea que esta tendencia sea pasajera sino que se convierta en un compromiso de los consumidores para que adquieran productos que se cultiven en la región. “La idea es que no solo sea un reto comer ñame. Hay que ayudar a nuestros campesinos a comprar el producto no por moda sino porque es nuestro”.

#EseMoteVa

Otra de las entusiastas del ñame es la tuitera Susana De León, quien comenzó a promoverlo en redes con la etiqueta #EseMoteVa.

Ella junto a otros empresarios y líderes de opinión de la ciudad organizó la preparación de un gran mote que se degustará este sábado 16 de septiembre en el Hotel Dan Carlton de la ciudad. Para buscar el insumo principal para el mote viajó hasta los Montes de María esta semana donde conoció la situación de los campesinos. “Es muy duro tener que vender el producto que cultivaste con tus propias manos, como el ñame variedad diamante a $10.000 el bulto, en los Montes de María, cuando producirlo te ha costado $30.000 pesos. Realmente necesitamos que la sociedad apoye a estos campesinos”, resaltó De León.

La abogada y comunicadora anunció que con esta iniciativa esperan poder publicar un recetario que reúna la gran variedad de formas para el uso del ñame y crear una cadena de consumo en la que el campesino pueda vender sus productos directamente sin la ayuda de intermediarios. “El campesino que sale al postconflicto afronta el cambio de cultivos, pero además debe luchar contra la falta de vías terciarias en Bolívar, que estén en buen estado, entonces prefiere no perder plata y no sacar el producto. Tenemos que incentivarlos”, concluyó De León.