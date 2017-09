Fotos: Hombre golpea a su novia con el apoyo de su familia en Bogotá

Karen Dayana Hernández, de 21 años, decidió denunciar a través de PUBLIMETRO la agresión que le propinó el que en ese momento era su novio, dentro de una vivienda del sur de Bogotá.

"El pasado 31 de agosto que estaba en la casa de él (Harrison Lizarazo Chávez) ; cuando nos llamaron a almorzar, le dije que primero iba a entrar al baño y ahí me pegó el primer puño en la puerta", comentó.

Según su relato, la agresión continuó, tanto física como verbalmente: "Me fracturó el tabique y cuando me caí al piso me empiezo a pegar patadas".

Pero todo no terminó ahí, pues los familiares del agresor en vez de brindarle ayuda le terminaron dando la espalda la mujer: "Después sube la hermana y la mamá de él para decirme que necesitaban que me fuera de la casa. En ningún momento nadie quiso ayudarme, ni llevarme a un hospital, solo me sacaron".

En ese momento, Karen Dayana fue trasladada hasta un centro médico y a Medicina Legal, donde le dieron 20 días de incapacidad, que aún no se le han terminado.

"Yo ya denuncié está situación, pero hago público mi caso para que las mujeres no nos quedemos calladas y denunciemos", puntualizó.

Con autorización de la mujer publicamos las siguientes fotos:

Presunto agresor: