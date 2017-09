Trump amenaza a Colombia con descertificarla

En un sorprendente giro de la historia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza en la que aseguró que descertificaría al país en caso de que no se alcancen las metas de reducción de cultivos ilícitos, cuanto antes.

Y es que el anuncio de los Estados Unidos, podría anunciar uno de los más serios problemas de relaciones bilaterales entre el país del norte y el nuestro.

El presidente Trump aseguró que existe una razón para que Colombia aún no esté decretada como uno de los estados que no colabora en la lucha cpontra el narcotrafico y las drogas, y es que el Ejército y la Policía han hecho un gran trabajo para que las cosas no se salgan de control, pero que no le ve un gran esfuerzo al gobierno colombiano.

“El gobierno de EE. UU. consideró muy seriamente designar a Colombia como una país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas, dada el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12 meses”, aseguró Trump en su determinación anual sobre Mayor Países Productores y Traficantes droga años Fiscal 2018 que fue incluida en el Registro Oficial.

“La única razón por la que no fue designada fue porque las Fuerzas Armadas y la Policía son socios estrechos de EE. UU. en el Hemisferio Occidental y están mejorando sus esfuerzos de prohibición y han reiniciado cierta erradicación que habían limitado desde el 2013”.

Pero todo esto contrasta con el informe del Ministerio de Defensa en donde asegura que han erradicado más de la mitad de los cultivos ilícitos que se propusieron como meta para finalizar el 2017.

“Los casi 8000 soldados, policías y civiles que están al servicio de esta campaña de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos han reportado ya el cumplimiento de 62% de la meta de 50.000 hectáreas para erradicar en este 2017”, afirmó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Y aunque se sabía que desde EE.UU. no estaban muy contentos con el desempeño del país en cuestión de erradicación de coca y así lo hizo ver el secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield.

“Es mi creencia personal que el Gobierno de Colombia y su presidente, un hombre al que admiro y respeto y que durante diez años he considerado un amigo, creo que se concentraron en los últimos seis años abrumadoramente en las negociaciones de paz, en los acuerdos de paz”, consideró Brownfield.

En su determinación, el mandatario estadounidense, añadió que la opción se ha lanzado y que quedará como tal, como una especie de aviso para ver “progresos significativos” y que se cumplan las metas de control y erradicación de cultivos ilícitos.

Auqnue oficialmente el Gobierno no se pronunció, fuentes y otros medios aseguran que les cayó como una balde de agua fría yq ue están sorprendidas por el giro que han tomado las cosas y el nivel de amenaza con el que se refirió a Colombia y a la situación actual, que en el país, creyeron se estaba superando tras los anuncios positivos de erradicación voluntaria.

Colombia ya sabe a qué se enfrenta. En el año 1998 fue descertificada, que es muy grave apra el país, pues querría decir que Colombia no quiere eliminar la droga y que se lucra de ello, lo que afectaría las relaciones y lños rpesupuesto y ayudas que se giran desde los Estados unidos, y que hoy son tan importantes para el posconflicto y la implementación de la paz.