El trino de Claudia López que tildan de regionalista y que ofendió a los costeños

Muchos fueron los trinos desafortunados de los políticos colombianos en medio de la visita papal que terminaron por encender las redes sociales. Muchos de ellos fueron tildados de oportunistas, otros tantos de regionalistas y este es el caso del mensaje de la senadora Claudia López que en el último día de la visita de Francisco I soltó un mensaje del cual tuvo que arrepentirse.

En un mensaje, a pocas horas de que el papa tomara su vuelo rumbo a Roma, la senadora y precandidata de la Alianza Verde dijo que por favor no le fueran a poner una marimonda (símbolo del Carnaval de Barranquilla) al papa y que ya lo dejaran descansar. Los usuarios no reaccionaron muy biena l comentario y le recriminaron que fuera tan regionalista y que insultara sus símbolos y a su cultura.

Muchos dijeron que retirarían sus votos de la parlamentaria y muchos otros fueron ofensivos, y la trataron muy mal en redes sociales, por lo que la senadora salió al paso, pidió excusas a sus seguidores y a quienes se hubieran podido sentir agredidos por el comentario, pero que este no tenía ese trasfondo, que solo lo hacía para que dejaran descansar al papa y que seguir con lo cultural lo iba a agotar más.

Este fue el mensaje original y las reacciones de los tuiteros, muchas de ellas con insultos y malos tratos:

Y esta fueron sus disculpas oficiales ante los hechos:

