Residente de San Martín: La calle es la guerra, la gente se mata"

Una ciudadana española de 27 años que vive en San Martín, publicó un alarmante mensaje a través de la red social Facebook, pidiendo auxilio a sus contactos tras el paso del devastador huracán Irma.

"Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí, no sé cuánto vamos a aguantar. La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan… La gente está desesperada. No hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos", narró Sara Cerezo, odontóloga de Córdoba, Andalucía, al sur de España.

En el video se puede observar cómo su casa en la isla quedó destruida. La mujer asegura que no están seguros en el país y pide desesperadamente ayuda para que los saquen de San Martín. Además, denuncia que la información que se está dando de San Martín no es cierta.

"No hay diez muertos, hay miles de muertos. Están flotando los cadáveres en las calles, en el mar, en todos los sitios", asegura Sara Cerezo, que añade: "La información que estáis recibiendo no es verdad, los muertos no son verdad, la protección no es verdad. No tenemos nada. Por favor, estamos desesperados, que vengan a ayudarnos".

En declaraciones posteriores al diario local El Día de Córdoba, Cerezo explicó que no han podido dormir "porque tenemos que proteger nuestras casas, por eso hacemos guardia por las noches".

Vea también: