"La cara de la muerte": Nasa capta espeluznante "rostro" en pleno ojo del huracán Irma

Irma comienza a debilitarse. Se espera que en las próximas horas el huracán pase a ser una tormenta tropical, aunque continúa su andar de destrucción por Estados Unidos, país que deberá desembolsar cerca de US$290 mil millones para reconstruir las zonas dañadas tanto por este fenómeno como por Harvey.

Y mientras en las redes sociales las imágenes y videos con la destrucción del huracán siguen siendo publicadas minuto a minuto, un video revelado por el Centro de investigación de predicciones a corto plazo y transición de la Nasa (SPoRT en sus siglas en inglés) está dando que hablar en Twitter.

Esto porque en el registro que fue transmitido por CNN, se observa una especie de rostro en lo que es la formación del ojo de Irma, la cual fue catalogada como "la cara de la muerte y la destrucción".

Here's the video of the eye of hurricane Irma. Do you see the image churning within the storm. The face of Irma. pic.twitter.com/cy23HEPjLL — connie johnson (@conz2) September 9, 2017

Sin embargo, este no es el único "rostro" que se ha viralizado a través de redes sociales. Esto porque el meteorólogo Stu Ostro también dio a conocer una imagen en donde se vería la "cara de Irma", asegurando que esto mismo aconteció también con el huracán Matthew el 2016.