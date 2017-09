¿Una película lo predijo?: tuiteros comparan “El día Después de Mañana” con paso de huracanes Irma, José y Katia

El 2004 fue estrenada la película “El Día Después de Mañana” (The Day After Tomorrow) protagonizada por Jake Gyllenhaal y Dennis Quaid, donde se muestran los devastadores efectos del cambio climático en el mundo.

Siete años después, las redes sociales recuerdan la película casi como si hubiese sido una premonición de lo que ha ocurrido este año en materia climatológica.

“Ustedes recuerdan esto”, han posteado usuarios comparando la grieta de la plataforma Larsen C y su posterior fractura hace un par de semanas con una imagen de la película, donde se ve una situación similar en la Antártica.

El cambio climático está sucediendo,una vez fue una Película 🎥 hoy es real. Foto real vs The day after tomorrow pic.twitter.com/s5TBF35Yzq — Richard Benavidez (@R_Benavidez) September 8, 2017

#hurricaneirma2017 YALL. these are screenshots of the movie 'The Day After Tomorrow' (the movie is about climate change btw) pic.twitter.com/b8vViwSiSr — eve (@eveislit) September 7, 2017

Otra imagen que ha circulado en las redes es la que muestra como los huracanes Katia, José e Irma han afectado de manera simultánea el Caribe, comparándola con el documento que presenta el personaje de Dennis Quaid en la cinta.

https://twitter.com/Lisskits/status/906921540436070400

if you've ever watched 'The Day After Tomorrow' 👀 pic.twitter.com/YMZiRD1Fov — tressa (@tressaamae) September 6, 2017

El ojo del huracán Irma también, y las tomas aéreas que se han realizado y compartido, también han sido comparados con escenas de la película.

Los principales comentarios acusan la falta de trabajo de las autoridades por enfrentar el cambio climático, y cómo un hecho de ficción está siendo alcanzado por la realidad.