Los trinos de Claudia López por los que la tildan de "hipócrita"

Los políticos colombianos han sido presas de las redes sociales y de los mensajes que envían en el marco de la visita del papa Francisco a nuestro país. El senador Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez, María del Rosario Guerra, Gustavo Petro y no se quedó por fuera la precandidata y senadora del Alianza Verde.

A la senadora le sacaron un trino de hace meses en donde criticó que bajo el pretexto de la visita del papa fueran a salir en libertad miles de presos con una Ley de Jubileo, y en donde manifestó que Colombia es un "Estado Laico".

Si embargo, al lado del trino de mayo del 2017, lo compararon con el mensaje que envió el 7 de septiembre mientras recibían al papa en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en donde la congresista esperaba recibir su bendición y mensaje.

Pero la senadora fue más allá del trino del usuario de Twitter que ya cuenta con más de 2300 retuits, y le respondió muy claramente, siendo apoyada por muchos que estaban totalmente de acuerdo:

La católica soy yo, no el Estado. Celebro visita #PapaFrancisco y me opuse a q por ella sacaran delincuentes de carceles.Por fortuna no pasó

— Claudia López (@ClaudiaLopez) September 8, 2017