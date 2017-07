Arranque agridulce de los colombianos en la Champions League

Los colombianos pusieron primera en la Champions League. Lejos de ser una deshonra jugar las fases previas, hay que recordar que el año pasado Falcao y el Mónaco debutaron en esta ronda y mal no les fue, al alcanzar las semifinales en mayo. (El link para Ver Universitatea Craiova vs Milan Europa League EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

En esta edición los primeros en arrancar fueron el par de colombianos en el Ajax, los dos que hacen parte del Brujas, y el recorrido Felipe Pardo en Olympiacos este martes (jugó 10 minutos en el triunfo griego 3-1).

Los de Ámsterdam viajaron a Niza para enfrentar al equipo galo, en la eliminatoria más atractiva de esta fase previa. Davinson Sánchez fue titular en el conjunto holandés, mientras que Mateo Cassierra no estuvo convocado. (El link para Ver Universitatea Craiova vs Milan Europa League EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El conjunto de la Costa Azul comenzó ganando con gol del polémico Mario Balotelli, antes del término del primer tiempo. Rápidamente, el actual subcamepon de la Europa League alcanzó el empate en el inicio del tiempo complementario, con tanto del centrocampista Donny van de Beek.

La participación de Sánchez cierra la posibilidad de que parta a un equipo que dispute Champions League, por la legislación UEFA. No obstante, el mayor interesado en sus servicios es el Inter de Milán, que esta temporada no disputará competencia europea. (El link para Ver Universitatea Craiova vs Milan Europa League EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

En Bélgica, Brujas e Istanbul Basaksehir protagonizaron el partido de la fecha. El equipo de los Países Bajos tuvo en sus inicialita al ex Deportivo Cali, Helibelton Palacios. Mientras tanto, José Heriberto Izquierdo jugó cerca de treinta minutos, entrando desde el banco de suplentes.

El trámite del juego favoreció en un principio al conjunto local. En solo 16 minutos, Denis Bonaventure y Stefano Denswil colocaban a Brujas 2-0. Sin embargo, en el segundo tiempo vino la reacción del cuadro turco, que en 25 minutos dio vuelta el resultado con gole de Marcio Mossoro en dos ocasiones y Eljero Elia.

Al final, Denswil puso su segundo gol personal y el tercero del Brujas, que al menos rescató el empate para el juego de vuelta, que se llevará a cabo la próxima semana en Estambul.

Varios colombianos debutan este jueves en Europa League

La segunda competencia de importancia del ‘Viejo Continente’ también tendrá participación cafetera y de selección, sobre todo con la presencia del Milan en Rumania, donde los ‘rossoneros’ visitarán al Universitatea Craiova.

La intención de Vincenzo Montella es no utilizar a Carlos Bacca en el juego, para de esta manera evitar que quede bloqueado en competición europea, ante un eventual traspaso a un conjunto que también dispute certámenes internacionales.

Quien sí sería de la partida es Cristian Zapata. El defensor colombiano compite con Mateo Mussachio para ser el acompañante de Leonardo Bonucci, flamante refuerzo del Milan.

Ver Universitatea Craiova vs Milan Europa League EN VIVO ONLINE

Día: 27 de julio

Hora: 1:45pm

Canal: Web (Haga clic acá para ver la señal online)

Santiago Arias sería titular con el PSV ante el inhóspito Osijek de Croacia. Mientras que en Bélgica se podría presentar el debut de Deiver Machado con el Gent, recibiendo al Altach de Austria. Ricardo Laborde estaría desde el inicio en el Krasnodar, ante el Lyngby danés.