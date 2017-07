Arrancó la Champions para los colombianos; continúa este miércoles

La Champions está en marcha. Aunque no escuchamos el himno cada semana (para eso falta poco más de un mes), las fases previas ya se están desarrollando y a partir de esta semana entran en acción los futbolistas colombianos.

El primero que actuó en la nueva edición de la Champions League fue Felipe Pardo. El exjugador de Independiente Medellín está de regreso en Olympiacos y jugó los últimos 10 minutos en el triunfo del equipo griego en casa del Partizan de Belgrado serbio. Los goles de los helénicos llegaron cortesía de El Fardou Ben Nabouhane en dos ocasiones, y el nigeriano Emmanuel Emenike.

Este miércoles será el turno de cinco colombianos más, siendo la serie más llamativa la que sostendrán el Niza de Francia, como local ante el Ajax de Ámsterdam. La gran duda es si Davinson Sánchez será titular o no en los holandeses, ya que de serlo quedará vetado de jugar competencias europeas con otro equipo esta temporada.

Quien también podría arrancar como inicialista es Mateo Casierra, luego de las bajas que han tenido los tulipanes en este mercado de pases. La contra para el colombiano es la llegada del ‘cazador’ Klaas-Jan Huntelaar. El único fichaje ‘ajacied’ y que justamente es centrodelantero.

Otro juego que tendrá dupla de colombianos en un equipo se disputará en Bélgica, cuando el Brujas reciba al sorprendente conjunto turco Estambul Basakehir. Los otomanos quedaron segundos en la Superliga de aquel país y hacen su debut a nivel internacional, aunque se han armado hasta los dientes.

Jugadores como Emmanuel Adebayor y Emre Belozoglu hacen parte de una nómina que quedó por delante de equipos como el Galatasaray y el Fenerbahce, en la temporada anterior.

Sin embargo, esos nombres no asustan a José Heriberto Izquierdo y Helibelton Palacios, titulares en el club belga. En el caso del ex Once Caldas, también es una incógnita su participación o no, ya que también está atento a una transferencia a otro club más grande de Europa.

El quinto colombiano que verá actividad este miércoles en la tercera fase previa de la Champions League es Roger Cañas. El volante regresó al Astana de Kazajistán, equipo con el que marcó un hito hace dos temporadas, clasificando a la fase de grupos, por primera vez para un conjunto de la nación euroasiática.

Luego de esa temporada, Cañas estuvo jugando en Chipre y ahora volvió para ser parte de la serie ante el Legia Varsovia de Polonia. El duelo será en horario matutino para Colombia, por la diferencia horaria en Kazajistán.

Tras esta fase, se disputarán los playoffs decisivos que terminarán los diez equipos que faltan por clasificar a la fase de grupos de la Champions, que se sorteará en Mónaco a finales de agosto.