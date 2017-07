La campaña por la que muchos usuarios en redes sociales critican el Distrito

De unas semanas para acá, algunos ciudadanos se han visto extrañados por carteles que acompañan los postes de Bogotá que dicen: “Por aquí pasará el metro”. Si bien muchos creen que este es el proyecto que sacará la cara por Bogotá, y por el alcalde Enrique Peñalosa, otros aún están muy escépticos y le critican que tanto limpiar postes para poner carteles autopublicitarios. Eso sin contar que muchos no creen en lo que dice el cartel.

Aquí se lo mostramos en trinos:

Llegue a mi hermosa Bogotá, y me encuentro con pancartas que dicen “por aquí pasara el metro” me late que eso no sucederá

— Melissa Santana (@mesanbar) 7 de julio de 2017