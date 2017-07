Fanática de Trump limpió su estrella en el "Paseo de la Fama" y se vuelve viral

Una fanática del presidente de Estados Unidos Donald Trump iba caminando observando las diferentes celebridades que tienen una estrella de la fama hasta que vio la del mandatario, la cual estaba toda rayada.

Ante esto no dudó en agacharse, dejarla completamente limpia y publicar el hecho en Twitter orgullosa de su acción. “Me paré a limpiar la estrella de Hollywood de Donald Trump. Nada más que respeto para MI presidente. #BienEducada”, escribió la joven identificada como Makenna.

Lo que nunca esperó fue que realizar dicho comentario la terminaría convirtiendo en el viral de moda en Twitter, en donde muchas personas se han burlado de las palabras de la mujer, ironizando con esto al limpiar las estrellas de otros famosos.

Can you spot the difference in attitude and composure? Who seems mature? Who seems that could handle political conversation like an adult? pic.twitter.com/Vv8efeFhYf

