Marcelo Díaz lloró desconsolado por su error en la Confederaciones: "Nos costó el título"

Chile no pudo celebrar una nueva copa. La Roja cayó por 1 a 0 en la final de la Copa Confederaciones tras el solitario gol de Lars Stindl en el minuto 19 de partido. Un error de Marcelo Díaz fue aprovechado a la perfección por los alemanes, quienes, pese a no dominar el encuentro, se quedaron con el título del torneo con su aplicado y ordenado juego.

Una vez terminado el partido, como era de esperar, el más afectado fue Carepato, quien lloró desconsoladamente por el fallo que le costó caro a la selección chilena. Tras el encuentro, aún sin dejar de llorar, el mediocampista dio la cara y reconoció la importancia que tuvo el fallo. “Soy el único responsable del gol de Alemania. Lamentablemente no pudimos empatarlo ni levantarnos de ese golpe. Mis compañeros hicieron un gran partido, siguieron jugando con una intensidad y una garra que pocas veces se ve, pero lamentablemente un error personal impidió que nos llevemos tan preciado título“, jugaron unos 90 minutos incréibles.

“Me tocó cometer un error y tampoco pudimos empatar o marcar un gol. No soy un jugador que acostumbra a fallar y me tocó la peor ocasión para hacerlo. No queda otra que levantarse y me voy con la cabeza en alto. Cometí un error que significó perder la copa, quizá pueda ser el peor error que cometa en mi vida de futbolista“, agregó un emocionado Marcelo Díaz.

Ya rompiendo en llanto, Carepato cerró: “hace 14 años me tocó sufrir en lo familiar y personal (muerte de su hermano) y hoy me toca sufrir por cuestiones del fútbol, tengo que saber salir adelante como lo hice esa vez. Me voy con la cabeza en alto por lo que he hecho, pero lamentablemente con un error que significó una copa. No me queda nada más que levantarme y darle las gracias a todos por el apoyo”.