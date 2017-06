Santiago Botero: "La gran incógnita del Tour es cómo llega Nairo"

¿Por qué es el Tour de Francia la principal carrera del ciclismo mundial?

Santiago Botero: Primero, es la que tiene más difusión a nivel mundial. Por eso mismo, los equipos ven la retribución publicitaria de sus inversiones. Por todo eso, cada equipo lleva lo más importante que tiene en nómina, en staff, en todo. Lo que se consiga en el Tour puede salvarle la temporada a un equipo o a un ciclista: si alguien gana o se destaca en el Tour, entra a una élite. Todo esto hace que los mejores ciclistas lleguen en su mejor momento a Francia.

¿Qué pasa por la cabeza de un ciclista antes de iniciar el Tour?

Los ciclistas llegan cuatro días antes a la ciudad de inicio. Y ahí empieza la ansiedad. Uno sabe que lo hecho, hecho está; y esos momentos, la presentación del equipo, la entrega del libro de ruta, la rueda de prensa, ves lo grande que es. Hay 3600 personas alrededor de uno, cientos de vehículos… eso genera mucha ansiedad e incertidumbre de cómo va a responder el cuerpo una vez arranque la competencia.

¿Cómo recuerda esos momentos en su primer Tour de Francia (en el 2000, que terminó séptimo y campeón de la montaña)?

Yo llegaba como gregario, y el líder de mi equipo era Fernando Escartín. En la mañana que viajábamos, la esposa de Fernando estaba llorando, como si fuera una guerra. Yo iba muy relajado porque no la conocía, y no tenía tanto miedo. Eso fue una ventaja, porque me terminó yendo mejor que el líder. Incluso tuve suerte, porque me mantenía detrás del grupo y nunca mantenía caídas. Una vez que uno empieza a conocer la dureza del Tour, se tensiona más.

Y esa presión, ¿se aumenta en la carrera?

Con las primeras etapas, los nervios van bajando. Esos nervios, en las primeras etapas, son los que hacen que haya tantas caídas. Todo el mundo quiere estar adelante, pero no todos pueden estar adelante, y ese afán con la presión del técnico de verte adelante, hace que haya tantos roces y caídas. Ya cuando llega la montaña, los líderes empiezan a liberarse y a tranquilizarse.

¿Cómo ve Santiago Botero a los favoritos para la victoria de este Tour?

Es difícil saber cómo vienen, pero más o menos se puede leer con los resultados previos. Richie Porte es un hombre que viene muy fuerte, está en una edad perfecta y casi gana el Dauphiné. Froome, 100% seguro, va a estar muy bien, aunque todo el año ha estado reservado. Es el que viene con menos días de carrera frente a Nairo, Contador, Porte.

¿Así no haya ganado nada?

Eso no es tan relevante. Vea a Armstrong, que fue contra quien me tocó: hubo un Dauphiné que quedó quinto, yo quedé segundo, y llegó al Tour y arrasó (en 2005. Santiago Botero llegó en el puesto 51). Hay corredores que vienen del Dauphiné con muy buen ritmo y se les acaba en la tercera semana.

¿Y qué pasa con Nairo?

Esa es la gran incertidumbre. Es de los que ha corrido más carreras, viene de un Giro muy difícil. No vimos al “Super Nairo” que estábamos acostumbrados en las Grandes Vueltas. La incógnita es si se habrá recuperado lo suficiente para correr el Tour. Eusebio (Unzúe, el técnico de Movistar) dice que está en su mejor momento, pero el recorrido es muy difícil.

