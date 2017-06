¡Bravísimo! Chile eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Un partido que fácilmente podría darse en instancias decisivas del Mundial. Portugal y Chile, en las semifinales de la Copa Confederaciones, estaban obligados a demostrar por qué son los actuales campeones de Europa y América.

Para mayor emoción, Arturo Vidal calentó la previa hablando de Cristiano Ronaldo, figura lusitana. Con todos esos ingredientes, el balón se echó a rodar en el estadio de Kazán.

El encuentro empezó intenso, con Chile dominando la pelota e intentando someter a una Portugal, que cada vez que podía salía de contra. De repente, cuando pasaron los primeros 15 minutos, los roles se intercambiaron. Los europeos comenzaron a dominar más, de la mano de Bernardo Silva y William Carvalho, los más destacados.

La serenidad de Claudio Bravo mantuvo el cero en los minutos más difíciles de la ‘Roja’. Adelante, Alexis Sánchez y Arturo Vidal no tenían el peso que suelen tener en partidos como estos. El juego culminó 0-0 en la primera mitad.

En el segundo tiempo, Chile se sacudió. La selección de la estrella solitaria equilibró el encuentro y volvió a asumir el protagonismo. En esa búsqueda, Eduardo Vargas tuvo el gol en una media chilena, que atajó el portero Rui Patricio.

Portugal, por su parte, se fue aplacando y Cristiano Ronaldo no aparecía en su esplendor. El mejor jugador del mundo fue contenido por la defensa chilena y no pudo meter el gol que hubiera evitado el alargue. Al final, el tiempo suplementario fue inevitable.

El miedo a perder se hizo presente y ambos equipos decidieron no atacar con la misma voracidad que en los 90. Las aproximaciones de un lado y otro no fueron lo suficientemente contundentes, ni siquiera en el minuto 118, cuando un remate de Vidal se estrelló en el palo y en el rebote, Rodríguez no definió bien y su remate pegó en el travesaño. Milagro en el área portuguesa.

Los europeos terminaron pidiendo la hora y finalizados los 120 minutos, el juego se fue a penales. Allí, Chile se impuso gracias a las tres atajadas de Claudio Bravo, que no permitió gol de los portugueses, ni dejó que Cristiano Ronaldo cobrara su penal. Los sudamericanos están en la final y el domingo buscarán un título más.