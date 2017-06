Con pocas caras nueva y salidas de peso, el nuevo Santa Fe vuelve al ruedo

Hora de debutar. Aunque los equipos colombianos se encuentran en plena pretemporada y todavía faltan dos semanas para el inicio del campeonato local, a Independiente Santa Fe le toca saltar a la cancha y jugar un partido trascendental que puede delinear la suerte y el humor del semestre entrante. (El link de Fuerza Amarilla vs Santa Fe EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Con técnico nuevo, caras frescas y algunas ausencias, el equipo cardenal viaja hasta Ecuador para medirse a una de las cenicientas de la Copa Sudamericana: Fuerza Amarilla.

El equipo de Machala es el primer escollo que debe superar el club santafereño, que ya no cuenta en el banquillo con Gustavo Costas como director técnico. En su reemplazo llegó el uruguayo Gregorio Pérez y esta será la oportunidad para ver la nueva cara de Santa Fe, aunque un paso en falso lo deje tambaleando.

Junto con Pérez, de fugaz paso por Deportes Tolima el semestre anterior, llegan cuatro incorporaciones de esas que no agitan el entusiasmo del aficionado.

El refuerzo más rimbombante que tendrá la plantilla cardenal para la Copa Sudamericana y la próxima Liga Águila es Juan David Valencia. El lateral izquierdo dejó Independiente Medellín y regresó a Santa Fe, club por el cual pasó en el primer semestre de 2016, disputando diez partidos en el club capitalino.

Fuerza Amarilla vs Santa Fe EN VIVO ONLINE

Día: 27 de junio

Hora: 7:45pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Junto a Valencia fueron fichados Víctor Giraldo, procedente del Deportes Tolima; Johnnier Viveros, exfutbolista de Independiente Medellín; y John Pajoy, que aunque no aterrizó en Bogotá, ya cuenta con el aval del Puebla para unirse a las filas santafereñas.

El quinto refuerzo sería Wilson Morelo, que al parecer estar muy cerca de firmar con el club que supo ser campeón con el ‘León’, en el Torneo Finalización 2014 y en la Copa Sudamericana 2015. Esos recuerdos le harían retornar a un club en el que exhibió su mejor versión.

Sin embargo, de estos cinco nombres, solo Valencia podrá jugar el juego de este martes en Guayaquil (el estadio de Machala no está habilitado por Conmebol) y la vuelta en El Campín, porque los demás no fueron inscritos y por ende, no tomaron el avión rumbo a Ecuador.

Por otro lado, no poder contar con estas caras nuevas se suma a la partida de algunos jugadores importantes en el título de liga que conquistó en diciembre de 2016.

La primera ausencia de peso es la de Jonathan Gómez. El jugador argentino, clave en las últimas consagraciones santafereñas, se fue a Sao Paulo a cambio de 2 millones de dólares.

Otro de los que se marcharía es Anderson Plata. El veloz extremo lo tiene arreglado con Estudiantes de La Plata, por lo que no hace parte de la delegación que viaja al partido contra Fuerza Amarilla.

A pesar de las ausencias, en el seno del equipo cardenal se tienen fe para sacar un resultado positivo en el estadio Alberto Spencer, de cara al partido de vuelta que se producirá el 25 de julio, en El Campín.

Así formaría Santa Fe en Guayaquil

Leandro Castellanos; Baldomero Perlaza, José Moya, Javier López, Dairon Moreno; Yeison Gordillo, Carlos Henao, Sebatián Salazar, Omar Pérez; Damir Ceter Valencia y Dennis Stracqualursi.

Fuerza Amarilla, una incógnita que sorprende

Poco se sabe en el continente de este novel equipo ecuatoriano, que nació el 23 de diciembre de 1999. El orgullo de Machala ascendió a Primera División en 2015 y por primera vez se clasificó a un torneo internacional en esta ocasión.

En la primera ronda del certamen eliminó a O’Higgins de Chile, cayendo en la ida 1-0 en territorio austral, pero venciendo 2-0 en su país, para así ser uno de los tres equipos ecuatorianos que todavía permanecen con vida en la Sudamericana.

En su plantilla destaca el colombiano Fernando Fernández, portero que defendió el arco de Junior en 2004 (saliendo campeón), así como el del Huila, Pereira, Unión Magdalena, entre otros clubes nacionales. En 2011 se desplazó a Ecuador y desde ese año forjó una carrera allá.

El equipo de Machala marcha en la décima posición del campeonato ecuatoriano, de un total de doce participantes, cuando restan dos jornadas para que culmine el torneo apertura.