ENTREVISTA "Hay que hacer lo que no se ha hecho": Antonio Navarro

Senador, ¿Por qué decidió lanzarse al agua?

Bueno, porque sé nadar. Porque creo que hay una oportunidad importante para una fuerza alternativa, frente a la inconformidad nacional ante la política tradicional y yo llevó toda la vida buscando ese cambio. Dejar atrás a las fuerzas tradicionales, esas que nos han gobernado siempre…

Además porque ahora, saliendo a la calle a recoger firmas para la consulta popular anticorrupción, mucha gente me decía “oiga. ¿Y usted por qué no se lanza a la Presidencia? Y yo dije “Intentemos a ver qué pasa en este esfuerzo”.

¿Y cómo va esa precandidatura?

Esto tiene cuatro etapas: la decisión de la Alianza Verde entre Claudia López y yo, y eso tiene que ser este año. Después estamos en la idea de una coalición con Sergio Fajardo y Jorge Robledo… Luego viene la primera vuelta presidencial si todo sale bien con la coalición. y por último la segunda vuelta si todo sale mejor, entonces estamos aquí empezando la primera etapa con toda la tranquilidad de saber que cualquiera que sea el resultado de esta primera fase, vamos a seguir buscando que un alternativo, hombre o mujer, sea el próximo presidente de la República.

¿Qué mecanismo le gustaría para elegir el candidato?

Pienso que el mejor mecanismo sería por medio de una encuesta, porque finalmente los ciudadanos son los que van a terminar votando por quien vaya a ser el candidato que sea de su elección.

¿Por qué no una consulta popular?

Una consulta tiene limitaciones. Aunque es voto popular, lo que dice la ley es que quien participe en una consulta debe llegar hasta el final y esto tiene que uno llevarlo por etapas y además una consulta, en un domingo frío, cualquiera del mes de octubre, pues tendrá una participación bastante pequeña como lo ha demostrado la experiencia… Queremos reservar la consulta para que sea el mecanismo de selección del candidato de la coalición.

Ya sabemos por qué lados va sua alianza, ¿pero qué pasó con su amigo Gustavo Petro?, ¿lo excluyeron como afirma?

No hemos sacado a nadie, lo que pasa es que estamos sumando lo que se puede sumar. nosotros no tenemos el don mágico de hacer lo que queramos y hasta ahora lo que se puede sumar es eso, lo que hay… Por ahí está Clara López que está diciendo “yo no tengo vetos”… También es una persona que está dentro del escenario de los alternativos. Pero digamos que los que objetivamente nos hemos podido sumar los que estaban Fajardo, Claudia López, Jorge Robledo… Si podemos sumar más ¡mucho mejor, eso es lo que queremos!

¿Se aliaría con un candidato de las Farc?

Por ahora no. Yo creo que hay que decir una frase popular ‘Cada loro en su estaca’.

¿Humberto de la Calle le suena?

Mmm… Queremos marcar una diferencia con el gobierno, somos independientes. Votamos en segunda vuelta por el presidente Santos, exclusivamente, por la necesidad de votar por la paz, pero yo no voté el IVA de 19%, yo no recibo mermelada, yo no hago lo que el gobierno quiere… entonces tenemos que mantener una distancia con el Gobierno.

Mientras Humberto de la Calle sea el candidato de los partidos de la Unidad Nacional, o de un partido de la Unidad Nacional , pues está en otra rama. de esta contienda electoral.

Si Humberto de la Calle se desligara de Santos ¿lo aceptarían en su coalición independiente?

Pero claro que sí. Bienvenídisimo sea. Encantado, pero dudo mucho que lo pueda hacer, la verdad sea dicha.

¿Esa coalición es su fórmula para derrotar la maquinaria política de candidatos como Germán Vargas Lleras?

¡Claro! Esa es la fórmula para darle espacio a un cambio que tenga unos principios distintos: la lucha contra la corrupción seria, el impulso a una economía nacional que no dependa de los hidrocarburos y de la minería. Que haya una política ambiental seria, que no se presenten casos como el de Mocoa. No nos hemos adaptado a un cambio climático que se volvió una realidad; o que en vez de tener Ser pilo paga, tengamos algo que sea como Ser profe paga. Queremos más calidad en la educación y eso necesita mejores maestros… Que se vuelva realidad un enfoque de salud de prevención, que a la curación. ¡Hagamos lo que no se ha hecho! Ocupar el territorio para que este proceso de paz no de una vuelta muy rara y que los sitios abandonados por las Farc, que no los ocupa el Estado, no los ocupe un grupo armado y terminar dando una vuelta para terminar en el mismo punto. Para todo esto se necesita una coalición, si vamos solos no vamos a tener la fuerza suficiente para ganar.

¿Chuleada la paz?

Sí. Ya se logró lo más importante que es que las Farc se hayan desmovilizado, pero siento que falta garantizar la presencia del Estado en las zonas dejadas por las Farc, ajustar unas cosas, pero lo más importante es que hay que seguir adelante.

¿Siente que su pasado como guerrillero del M-19 le va a pasar factura en elecciones?

Hay de todo. Personas para las cuales yos igo siendo guerrillero… por ahí en Twitter me recuerdan “es que usted es un guerrillero ‘hp’”, cuando realmente estuve 16 años en la guerrila y llevo 27 en la política ¿no? (risas). Pero por otro lado soy una demostración de que sí se pueden hacer buenas cosas cuando uno firma un acuerdo de paz. Soy la demostración de que la paz paga.

¿Qué aprendió de sus aspiraciones presidenciales de los 90 ?

He aprendido a administrar lo público. He tenido la oportunidad de ser ministro, fui alcalde y recibí premio por ser el mejor alcalde; fui gobernador y la gente en Nariño me reconoce lo que hice con muy poca plata para el departamento… Introduje el presupuesto participativo… preguntarle a la gente cómo quiere que se use la plata, ¡Porque los dueños de los recursos públicos son los ciudadanos!

Creo que esa experiencia es mi principal activo en este momento y alguien vigente que quiere un cambio y un candidato alternativo, un movimiento alternativo.