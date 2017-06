Kia Picanto: velocidad y tecnología para las ciudades

El Kia Picanto ya se ha consolidado como una de las principales alternativas para un vehículo urbano en Colombia. Además de ser enteramente confiable, su bajo consumo y sus buenas prestaciones le han generado una gran reputación y un mercado importante, con casi 60.000 unidades vendidas en tres generaciones. El nuevo Kia Picanto 2018 estrena plataforma y un objetivo diferente en el mercaod.

El rediseño del vehículo muestra ligeros ajustes, en especial en el frente y los stops traseros, pero por dentro hay una revolución para su nuevo objetivo en el mercado. No será únicamente un vehículo básico, sino una doble expectativa. Compite eficientemente con los Chevrolet Spark y Spark GT, Hyundai i10 y automóviles provenientes de China e India, pero se va a convertir en una opción clara para quienes buscan autos de una gama superior con poco kilometraje.

De la economía a la diversión

La versión básica tendrá el motor 1,0 litros de 66 caballos actual, acoplado a una caja de 5 velocidades mecánica. La versión más equipada tendrá un nuevo motor 1,25 litros de 87 caballos, con la misma caja de 5 velocidades o una automática de 4 marchas: los cambios automáticos potencian la comodidad en el tráfico urbano. PUBLIMETRO probó la versión mecánica con motor 1,25.

La reacción es impresionante al salir de un semáforo o un trancón, con dos primeros cambios muy rápidos. El salto de segunda a tercera velocidad es extremadamente abrupto, lo que afecta la aceleración en vías de montaña. La potencia permite que se desempeñe bien en las autopistas, y el pequeño motor hace que el consumo de combustible sera muy reducido, llegando hasta 65 km/galón.Otro tema para notar es la dirección con asistencia eléctrica: es extremadamente suave a bajas velocidades, lo que sumado a sus 3,6 metros de longitud, permite maniobras de parqueo sencillas. Al aumentar los 50 km/h, la dirección se vuelve más dura, haciéndola precisa en el manejo de carretera. También se destaca un sistema de reparto de torsión que hace que el desempeño en curva sea excepcional. Los frenos son suficientes para un vehículo ligero, y la suspensión es permisiva con tendencia a la dureza.Lujos inesperados A pesar de ser un auto del segmento de entrada, el Kia Picanto tiene una gran capacidad de sorprender con el equipamiento. Todos los vehículos vendrán con luces exploradoras, bloqueo central, sistema de conectividad con pantalla de 9 pulgadas, aire acondicionado y ABS. Además, los vehículos de lujo vienen con accesorios propios de gamas altas: cámara de reversa (opcional), sistema conectividad total Kinet, volante con ajuste de altura y luces con encendido automático y sistema de día DRL son los principales elementos destacados. No todo es bueno en este sentido. El sistema Kinet es confuso en su aplicación, sobre todo para combinarlo con aplicaciones como Spotify o Deezer. Operaciones como ajustar el volumen pueden convertirse en una distracción. La cámara de reversa y la presencia de varios puertos USB compensan la situación confirmando un vehículo diseñado para todas las necesidades tecnológicas.

Claramente no estamos hablando de una SUV o un sedán de gran calado, pero el Kia Picanto se siente como un vehículo de una gama superior. Es excepcionalmente silencioso y, aparte de la falta de espacio en las sillas traseras, es razonablemente cómodo para cuatro ocupantes y poco equipaje, o para dos personas con mucha comodidad.

El objetivo de Kia con esta nueva versión del Picanto es claro: no solo buscará mantener su preponderancia entre los autos de entrada, sino que quiere frenar el ímpetu de los compradores de usados con poco kilometraje. Con un valor de reventa asegurado y la garantía de 150.000 km o 7 años de la marca, puede poner a más personas a estrenar.

Ficha técnica



Nuevo Kia Picanto ion R 2018

Motor: 1,25 litros. 87 hp a 6000 rpm

Transmisión: Mecánica, 5 velocidades

Tracción: delantera, con reparto de torsión.

Precio: $40.600.000