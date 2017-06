Miguel Ángel López se retira del Tour de Suiza tras una grave caída

El ciclista colombiano Miguel Ángel López, del equipo Astana, se debió retirar del Tour de Suiza 2017 luego de una caída muy fuerte en la etapa 5 de la prueba. López fue trasladado a un hospital para mayores evaluaciones médicas, según anunció el equipo kazajo.

López se encontraba bien ubicado en la general, luego de la cuarta etapa. ‘Superman’ estaba en el décimo lugar y esperaba un gran resultado en la etapa entre Bex y Cevio. En el descenso del alto del Simplon, a unos 100 kilómetros de meta, chocó violentamente contra dos ciclistas que se habían accidentado previamente.

El choque le provocó fuertes golpes en la cabeza y la mano derecha, que obligó su traslado a un hospital cercano, según anunció el equipo Astana en un comunicado. La caída obligó a retirar a ‘Superman’ de la carrera, en la que defendía el título.

Our rider was moved to the hospital for medical checking @SupermanlopezN #AstanaProteam #TourdeSuisse

— Astana Proteam (@AstanaTeam) June 14, 2017