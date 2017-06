Ferdinand mandó un fuerte mensaje a Ramos por la jugada de la expulsión de Cuadrado

Teníamos la esperanza de conseguir un gran objetivo no fue así queda la experiencia de seguir aprendiendo y trabajando cada vez más fuerte orgulloso de esta gran familia y equipo @juventus en la derrota y en la victoria te damos la gloria y honra señor Jesus #finoallafine

