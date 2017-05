Primer Ministro de Bélgica queda sordo tras disparo hecho por la princesa de su país

El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, padece un acúfeno y sordera en su oído izquierdo a causa del pistoletazo de salida que dio la princesa Astrid durante la carrera popular de 20 kilómetros de Bruselas del domingo, que le ha obligado a aplazar parte de su agenda.

Según informó a Efe el portavoz del primer ministro, Frédéric Cauderlier, Michel ha tenido que aplazar esta mañana una intervención que tenía prevista en el Parlamento para someterse a pruebas médicas, aunque ha retomado su agenda con normalidad esta tarde.

Michel está siendo sometido a un tratamiento de urgencia y aún se desconoce si las lesiones provocadas por la detonación pueden ser o no irreversibles, precisó el portavoz.

La carrera, que celebraba este domingo su 38 edición y contó con 40.000 participantes, fue inaugurada por la princesa Astrid con un pistoletazo de salida a pocos centímetros de donde se encontraba el primer ministro.

La imagen de la mueca de Michel, que estaba a la derecha de la princesa, al escuchar el fuerte ruido se ha hecho viral en las redes sociales.

“La princesa evidentemente no lo ha hecho a propósito, es mala suerte”, añadió el portavoz.

Belgium PM Michel 'partially deafened' by royal starter gun: Charles Michel was standing next to Princess Astrid when she fired a… #Pakistan pic.twitter.com/PtegygRHrn

