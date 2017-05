¡La resistencia es inútil!

Mauricio Cárdenas

He de reconocer que si hay algo que me enamora es un acrónimo inteligente. Y eso fue lo primero que me enamoró de Movimiento CLIC, Congreso Latinoamericano de Innovación y Creatividad, que por segunda vez nos va a romper la cabeza este 1 y 2 de junio.

Cuando tuve el placer de asistir el año pasado, una de las cosas más impresionantes fue su alineación para las conferencias, personalidades que la rompen, que no temen contar su experiencia, que tienen claro que no hay que tener miedo a contar sus ideas, porque no existen las ideas del millón de dólares si no existe una ejecución real, y que ante la adversidad, se levantan, se sacuden y continúan, como el bicicrosista Tatán Mejia que se ha roto hasta la madre, y eso no lo ha detenido para continuar.

Y para este año, la alineación tampoco va a defraudar. Mienten las mentiras si no estuviese esperando que además de contarnos toda su experiencia, cantemos el rap de Crepes con Beatriz Fernández. Que LAF Producciones nos cuente cual es el secreto del buen porno… para geeks. Que Brigitte Baptiste nos sumerja en temas de conservación y biodiversidad. Que Antanas Mockus nos haga un buen recuerdo de lo que es la cultura ciudadana y sobre todo, poder darle a Julio Ríos Vallejo, El Profe, una buena ovación, por su gran labor explicando una de las materias más temidas por los estudiantes, las matemáticas, y muchos otros conferencias que nos van a enriquecer con sus experiencias.

Creatividad, innovación, educación, videojuegos, cine, diseño, ciencia, comedia, tecnología, son varios de los temas que vamos a poder vivir en este congreso, porque eso es lo que hace especial a CLIC, que vives, compartes, encuentras a otros ñoños que respiran y buscan ir más allá de un congreso tradicional, que te ayuda a mejorar y que, sin lugar a duda, nos va a romper la cabeza.

Hazlo, van a criticarte igual.

Por: Mauricio Cárdenas / @arkhamKOU