Apelarán resultados del referendo de adopción

Luego de que se hundiera en la Comisión primera de la Cámara de Representantes, el referendo que pretendía que parejas homosexuales, de solteros o viudos adoptaran a niños abandonados, la senadora que impulsó el referendo aseguró que no apelaría la decisión de los representantes, pero un nuevo giro se ha presentado en la historia.

La senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, anunció a PUBLIMETRO que no apelaría “porque, dada la presión del presidente, no tiene sentido someternos a una discusión si no hay las garantías democráticas. En una discusión sobre un referendo en el que se presenta una propuesta ciudadana de 2’300.000 firmas, lo mínimo que uno espera es que el Congreso la debata con libertad”.

Pero su esposo, Carlos Alonso Lucio radicó hoy la apelación, según lo confirmó BLU Radio,

“La semana pasada recibimos con mucho respeto, el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, una carta firmada por su presidente, en relación con el apoyo a los temas de vida,familia y de los mecanismos democráticos para decidir sobre los aspectos fundamentales como es el caso del referendo”, dijo a BLU Radio.

Lucio radicó la apelación formal ante la presidencia de la Cámara de Representantes, con el apoyo de grupos religiosos.