La ciclista paralímpica Yady Fernández sigue buscando la bicicleta que le robaron

Desde la semana pasada, Yady Fernández está moviendo cielo y tierra para dar con el paradero de la bicicleta marca GW que le robaron en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, uno de sus lugares de entreno. “Si alguien sabe algo por favor avíseme, es urgente, es mi motor para poder seguir entrenando”, publicó la deportista en su cuenta de Facebook.

La bicicleta fue sacada del baúl de su vehículo, donde la había guardado tras terminar el entrenamiento. Tiene un diseño especial y solo es útil para ella.

Lo más grave del asunto es que esa bicicleta no pertenecía a Yady sino a la Federación Colombina de Ciclismo y ella no sabe si deberá pagarla después del incidente del que fue víctima por la inseguridad en la capital vallecaucana. “Yo avisé al entrenador de la selección, pero no llamé directamente a la Federación porque siento temor, esa bicicleta no era mía”.

Cabe recordar que Yady tuvo un aparatoso accidente en Ecuador en el 2014 cuya consecuencia fue la amputación de su pierna izquierda. Dicho impase acabó con sus sueños en el fútbol luego de que hubiera hecho parte de la Selección Colombiana de fútbol femenino.

Luego, con su gran valentía y optimismo, inició su carrera como ciclista. Hace poco, Fernández fue la invitada especial a la fiesta de cumpleaños de un niño discapacitado de la ciudad de Cali, cuyo sueño era conocerla para comprobar que la discapacidad no puede ser una limitante para continuar con la vida y alcanzar las metas.

“Aún no pierdo mi fe de volverla a tener conmigo. Mi compañera de batalla, con la que tuve las caídas más bobas y me levantaba del suelo con una sonrisa diciéndome a mí misma qué boba era, cómo me iba a caer así. (…) esta bicicleta para mí tiene un gran significado porque hace parte de mi historia, hace parte de mis charlas de motiviación. Estoy pendiente de cualquier noticia. Mil gracias por el apoyo que me están dando, de corazón lo digo: gracias”, agregó la ciclista.

Si tiene alguna información sobre la bicicleta de Yady o cree que puede colaborar en algo para que esta deportista pueda seguir con su carrera, escríbanos.