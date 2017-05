Esta fue la respuesta de Tom Dumoulin a los aficionados que lo molestaron con un papel higiénico

La etapa 19 del Giro de Italia no favoreció para nada al holandés Tom Dumoulin, quien perdió el liderato ante Nairo Quintana y tuvo que soportar la ‘mofa’ de algunos asistentes a la ruta que lo molestaron mientras llevaban un papel higiénico en la mano. Sin embargo, el ciclista no se lo tomó a mal y esto fue lo que escribió en su Twitter

Bad day on the bike. Not much to laugh about, but some ‘fans’ cheering with toiletpaper at least made me giggle a bit! Good humor haha!

— Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) 26 de mayo de 2017