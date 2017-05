Policía de Tránsito desmiente audio de WhatsApp en donde aseguran cobrarán más multas

Este mensaje alertó a los bogotanos por la advertencia que hacía sobre el incremento de operativos por la Policía de Tránsito:

“Les aviso que durante estos quince días, a partir de hoy, los que tengan vehículos (carro o moto) deben tener mucha precaución en no cometer infracciones de tránsito. Que los vehículos no excedan el límite de velocidad, ojo con el cinturón, respeten los semáforos a cualquier hora del día así sea en la madrugada, documentos al día y en regla, las motor pueden circular máximo hasta faltando 10 para las 11:00 p.m. A partir de hoy empiezan los operativos en toda el área metropolitana. Para tal fin llegaron 50 policías de tránsito a Bogotá con la misión de realizar 120.000 comparendos en dos semanas”

Sin embargo, la misma entidad, en cabeza de Germán Jaramillo, coronel de la Policía de Tránsito, aseguró que se trata de una cadena falsa y que no han llegado a Bogotá nuevos uniformados para tal fin. Jaramillo aseguró que siguen trabajando los mismos hombres en Bogotá y que el tema con el ‘toque de queda’ para las motos no es cierto, pues ellos no son la autoridad competente para tal fin.