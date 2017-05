Aunque la mona se vista de seda…

Virginia Mayer

Hace unos veinte años en Uruguay crearon una ley que establecía que si al renovar tu cédula de ciudadanía tenías más de un determinado número de letras en el nombre, entonces debías pagar una suma extra. Cuando le tocó renovar la cédula a mi viejo -que se llama Pedro Andrés Mayer Jiménez de Aréchaga- se negó a pagar más dinero (quizá porque no contaba con él). Y su cédula quedó así: Pedro Andrés Mayer Jiménez. El grado de histeria de mi abuela y mi tía cuando –para provocarlas, sin duda- les mostró la cédula, rayó en el ridículo. Y ese es mi papá. Esas son las cosas que le importan, o que –más bien- no le importan.

En los países de habla hispana tener un apellido compuesto significa que perteneces a la clase más alta, otra estupidez que le heredamos a la corona española. Y así sea tan estúpido y un concepto que realmente no termino de comprender, creo que la clase social es algo con lo que se llega a la cuna, no se improvisa ni se adquiere. Y no puedo entender qué importancia puede tener que la cédula (o cualquier otra cosa) sea –o no- testigo del nivel social al que se pertenece. Pensando en que la clase social no es algo palpable, no se puede asumir que todo el que tiene plata o vive en un barrio de gente muy acomodada pertenece a una clase social alta. Existe una diferencia entre la clase social y la económica. Y así como existen los denominados “nuevos ricos”, existen las familias que se creen descendientes directos de la realeza, así no tengan en qué caerse muertos. Grotesco.

Me parece irrisorio y de una narrativa propia de la Cenicienta cuando a mi tía (del lado materno) se le olvida que es Rodríguez Martínez, actúa convencida de que pertenece a la clase alta bogotana porque tiene acción en el Club el Nogal y es despectiva con quienes viven en Cedritos. Y cuando a mi tío se le olvida su origen y todos los años que vivió con su familia en Suba (donde definitivamente no vive la crema y nata rola) y se atreve a criticar el aspecto de alguien porque “no tiene presencia”. O cuando declara que ascendí en la escala social porque ya no vivo en Cedritos y me mudé a uno de los barrios estrato 6 del norte de la capital. O cuando se niega a ir a Ross (un almacén gringo que vende marcas de diseñadores con increíbles descuentos) o a montar en el metro de Miami porque “ambos son para los pobres”, ignorando el hecho de que tiene una hermana –mi gran amiga- que es empleada del servicio de una señora muy rica en la Florida.

Hace pocas semanas necesitaba que mi prima me hiciera un favor, y como no la encontré le pedí a mi tío el celular del novio. Él –teniendo en cuenta que su hija lleva siete años ennoviada- me dijo que no lo tenía. ¿Será que temía que yo le contara que vivieron tantos años en Suba? Interesante, sin duda, porque el novio es de las personas más sencillas que conozco. Ah, pero mis tíos obnubilados porque tiene apellido en inglés. Me divierte, de verdad me hace reír, que crean que porque tienen una hija ennoviada con un personaje que sí pertenece a la clase alta de la ciudad y juega polo, entonces se les subió el estrato. A ver, aunque Kate Middleton un día vaya a ser la reina de Inglaterra, jamás dejará de ser una plebeya. Y pueden llorar.

Es vergonzoso cuando la clase media tiene pretensiones de clase alta y se inventa todo un código para clasificar a quienes considera inferiores. Las clases bajas no son tan patéticas. Y qué sencillo sería todo si uno perteneciera solamente a una clase social, ¿pero qué pasa cuando uno es de clase alta por un lado, y media por el otro? ¿Se debe hacer una ecuación matemática para determinar cuál es el porcentaje que predomina? Qué payasada… Finalmente, Rodríguez o Jiménez de Aréchaga, a todos nos huele a mierda la mierda.

Por: Virginia Mayer / @virginia_mayer