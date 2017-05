Padrastro fue enviado a la cárcel por abusar de dos menores de edad

Un joven de 23 años fue detenido por la Policía en el sur de Bogotá, luego de que Medicina Legal determinara que era el responsable del abuso sexual de dos niños a los que cuidaba, como informó Noticias Caracol.

Cuando la madre se iba a trabajar le pedía a este padrastro que llevara a los hijos al colegio. Pero el hombre hacía caso omiso a las órdenes de la mujer, y cerraba las puertas, y empezaba a abusar de los menores.

“Llegué de trabajar, mi hija estaba llorando sentada en la cama y me contó lo sucedido. Lo primero que hice fue levantar a mis hijos y preguntarles. El niño grande lo único que hacía era llorar, y el otro de seis años, se tapó la cara y decía que era cierto”, sostuvo la madre.

El padrastro los había violado durante un año, pero los menores no aguantaron más y decidieron contar todo a pesar de las amenazas.

“Le decía a los niños que si ellos me decían algo a mí, me iba a matar. Por esto, sentían temor de quedarse solos”, señaló la madre.

Después de que se hizo la denuncia, el hombre huyó.

“Él se escapa y se para en una esquina, me hace pistola y me dice, pues vamos a ver dónde me agarra”, contó la mujer.

El investigador de la Sijín, capitán Gustavo Moreno, afirmó que “el fiscal 210 expidió una orden de captura contra el señor, que es localizado en Bosa y quien se encontraba en un campo de tejo, donde finalmente fue capturado”.

Por esto, la madre denunció el caso ante la Fiscalía y la Policía.

No obstante, el abusador negó los cargos. Sin embargo, el juez consideró que él es un abuso para la sociedad y lo envío a la cárcel.